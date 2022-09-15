Простые рецепты заготовок на зиму Рассказываем лучшие рецепты заготовок на зиму: из огурцов, помидоров, фасоли, баклажанов, кабачков

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Рецепты заготовок на зиму

Домашние консервы и соленья вкуснее, чем магазинные. Да и сэкономить помогут, ведь овощи всегда можно вырастить на даче. И даже засолка покупных огурчиков обойдется дешевле. В статье поделимся проверенными рецептами заготовок на зиму.

Заготовки на зиму: лучшие рецепты от бабушек

В этом разделе собрали вкусные и полезные варианты заготовок, которые готовили еще наши бабушки.

Консервированная фасоль

Отличный вариант быстрой закуски. Также ее можно добавлять в суп и ко вторым блюдам. Килограмм фасоли замачивают на 4–5 часов. После отваривают несколько минут, затем откидывают на дуршлаг. Важно не оставлять воду в овощах.

Затем фасоль пропускают через мясорубку с крупной решеткой. Любители остренького могут добавить один жгучий перец. Потом нужно посолить и нагревать на медленном огне. Предварительно добавить растительное масло. После закипания смесь тушат еще около 10 минут. В завершение вливают чайную ложку уксуса. Банки с овощной заготовкой закатывают.

Салат из баклажанов

Для заготовки на зиму лучший вариант, если вы любите пикантные блюда. Берут по полкилограмма баклажанов, перца и помидоров. Основной овощ нарезают кубиками и засыпают столовой ложкой соли. Смесь оставляют на полчаса, затем обжаривают на сковородке в течение 15 минут.

Фото: shutterstock

Перец режут соломкой. Помидоры обдают кипятком и снимают кожицу, затем измельчают в пюре с помощью мясорубки. Все овощи соединяют в кастрюле, перемешивают и варят на медленном огне в течение 15 минут. Важно, чтобы кусочки не пригорали, иначе испортится вкус. По вкусу добавляют измельченный чеснок или перец. Затем вливают чайную ложку уксуса и досыпают столовую ложку сахара. Готовую смесь раскладывают по банкам и закатывают крышками.

Кабачковая икра

Многие любят заготовки кабачков на зиму в виде популярной закуски. На полтора килограмма кабачков потребуется столько же помидоров, по килограмму моркови и лука. Соль, сахар и перец — по вкусу.

Вначале измельчают лук и морковь, затем обжаривают их на сковороде с растительным маслом. Кабачки с помидорами пропускают через мясорубку с крупной решеткой, добавляют соль, сахар и специи. Затем смесь тушат около двух часов.

Готовую закуску раскладывают по банкам и закатывают их. Так кабачки на зиму можно заготовить по простому рецепту.

Солим огурцы. Заготовки для занятых хозяек

Если спросить у дачников, урожай каких овощей самый богатый, чаще всего это огурцы. Заготовки огурцов на зиму не обязательно должны отнимать много времени. Поделимся простыми рецептами:

Соленые огурцы с зеленью

На килограмм овощей потребуется пол-литра воды, чайная ложка кориандра, несколько веточек петрушки. Соль, перец горошком, лавровый лист — по вкусу. В воду добавляем соль и специи, доводим до кипения. В литровые банки раскладываем огурцы с зеленью. Затем до горлышка заливаем маринадом. Если нет времени закатывать банки, нужно хранить заготовки в холодильнике.

Фото: shutterstock Заготовки огурцов на зиму

Соленые огурцы с зеленью и патиссонами

Эта заготовка готовится так же, как и предыдущая. Только овощи предварительно заливают кипятком на 7–10 минут, а затем раскладывают по банкам.

Вкусные заготовки из помидоров

Помидоры — это овощи, которых в сезон обычно очень много. Поэтому неудивительно, что заготовки на зиму из помидоров пользуются большой популярностью. Рассмотрим самые оригинальные рецепты.

Маринованные помидорки черри

На полкилограмма помидоров потребуется два болгарских перца, четыре зубчика чеснока, несколько листьев хрена. А также литр воды, чайная ложка уксуса, треть стакана сахара и пара чайных ложек соли. Перец очищаем от сердцевины и режем на полоски, чистим чеснок. Для хорошего хранения важно тщательно простерилизовать банки.

На дно красиво укладываем листья хрена и чеснок. После наполовину заполняем емкость помидорами. Из перца по бокам банок делаем узоры, после докладываем черри. Смесь в банках заливаем кипятком и оставляем на четверть часа. В это время готовим маринад. Это будет смесь воды, уксуса и сахара. Ее необходимо довести до кипения. Затем выливаем воду из банок и заменяем ее горячим маринадом. Банки закатываем крышками.

Фото: shutterstock Заготовки на зиму: лучшие рецепты

Помидоры в собственном соку

В этой заготовке полезны и помидоры, и маринад. Для укладки по банкам выбирают мелкие крепкие овощи. Для сока, наоборот, нужны переспелые, мягкие помидоры. На два килограмма овощей потребуется чуть больше литра томатного сока, столовая ложка с горкой соли и четверть стакана сахара. Также нужна половинка острого перца и пара зубчиков чеснока.

Чтобы получить томатный сок, можно прокрутить помидоры в мясорубке, а затем пропустить через сито. В сок добавляют измельченный чеснок, перец. Смесь варят 10–15 минут на слабом огне. Целые томаты раскладывают по банкам и заливают кипятком на 15 минут. Затем воду заменяют кипящим соком и банки закатывают.

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