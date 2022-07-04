Диетолог назвал лучший овощ для поднятия настроения Диетолог Паравантес заявила, что помидор способен снизить риск развития депрессии

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Диетолог, доктор медицинских наук Елена Паравантес рассказала о полезных свойствах помидора. В частности она заявила, что за счет питательных веществ, входящих в состав овоща, он может значительно снизить риск развития депрессии, пишет издание Eat This, Not That!.

Исследователи не уверены, какие питательные вещества вызывают такой эффект, но они полагают, что это могут быть антиоксиданты, в том числе ликопин, — сказала диетолог.

В качестве примера она привела исследование китайских ученых, показавшее, что участники эксперимента, которые ели помидоры от двух до шести раз в неделю, на 46% реже жаловались на депрессивное состояние.

Помимо этого специалист отметила, что помидор способен решить и другие проблемы организма — например, снизить риск повреждения кожи от солнца или помочь организму усваивать железо, а содержащийся в нем витамин C способствует скорому заживлению ран.

Ранее диетолог Кристина Плотникова рассказала о пользе зелени для организма. По ее словам, зелень содержит большое количество минералов и витаминов, она способствует нормализации работы внутренних органов и очищает кровь. Более того, этот продукт регулирует работу кишечника, а также нормализует стул и укрепляет иммунитет.