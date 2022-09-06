Употребление баклажанов необходимо минимизировать людям с аутоиммунными заболеваниями, рассказала «Москве 24» диетолог Маргарита Королева. По ее словам, людям с аллергией или дивертикулитом от них лучше отказаться совсем. Эксперт также утверждает, что любые пасленовые, к которым относятся баклажаны, способны поддерживать и усиливать воспалительные процессы в организме.

Баклажаны на регулярной основе нельзя есть людям с аутоиммунными проблемами, особенно при их обострении. Это аутоиммунный тиреоидит, аутоиммунные заболевания суставов и кишечника. И, безусловно, нельзя употреблять тем людям, которые имеют аллергию на этот продукт, рассказала врач.

Специалист предупреждает, что баклажаны нельзя есть больным дивертикулитом кишечника. По ее словам, маленькие семена могут попасть на участок дивертикула и поддержать воспалительный процесс на уровне кишечника, что приведет к обострению.

Врач-физиотерапевт Светлана Малиновская ранее заявила, что ежедневное употребление кабачков и блюд с ними позволит избежать заболеваний сердечно-сосудистой системы. Эксперт отметила, что эти овощи богаты витаминами А, Е, группы В, аскорбиновой и никотиновой кислотами, железом, магнием, цинком и калием.