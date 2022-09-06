Диетолог рассказала, кому опасно есть баклажаны Диетолог Королева: баклажаны нельзя есть людям с аутоиммунными заболеваниями и аллергией

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Баклажаны

Употребление баклажанов необходимо минимизировать людям с аутоиммунными заболеваниями, рассказала «Москве 24» диетолог Маргарита Королева. По ее словам, людям с аллергией или дивертикулитом от них лучше отказаться совсем. Эксперт также утверждает, что любые пасленовые, к которым относятся баклажаны, способны поддерживать и усиливать воспалительные процессы в организме.

Баклажаны на регулярной основе нельзя есть людям с аутоиммунными проблемами, особенно при их обострении. Это аутоиммунный тиреоидит, аутоиммунные заболевания суставов и кишечника. И, безусловно, нельзя употреблять тем людям, которые имеют аллергию на этот продукт, — рассказала врач.

Специалист предупреждает, что баклажаны нельзя есть больным дивертикулитом кишечника. По ее словам, маленькие семена могут попасть на участок дивертикула и поддержать воспалительный процесс на уровне кишечника, что приведет к обострению.

Врач-физиотерапевт Светлана Малиновская ранее заявила, что ежедневное употребление кабачков и блюд с ними позволит избежать заболеваний сердечно-сосудистой системы. Эксперт отметила, что эти овощи богаты витаминами А, Е, группы В, аскорбиновой и никотиновой кислотами, железом, магнием, цинком и калием.