Вкуснятина из простых продуктов на скорую руку: сырно-картофельная лепешка

Вкуснятина из простых продуктов на скорую руку: сырно-картофельная лепешка

Минимум ингредиентов и максимум удовольствия. Хрустящая снаружи, мягкая и тягучая внутри — сырно-картофельная лепешка станет настоящей палочкой-выручалочкой на завтрак, перекус или ужин. Быстро, просто и вкусно!

Измельчите на терке две средние сырые картофелины. Добавьте 100 граммов тертого сыра, яйцо, 30 граммов муки, специи. Перемешайте.

Нагрейте сковороду, предварительно смазав ее маслом. Выложите на нее картофельную массу, распределите равномерно лопаткой, чтобы получился круг. Жарьте 7–8 минут с каждой стороны под крышкой до румяной корочки.

Подавайте горячей, разрезав на порционные кусочки. Отлично сочетается со сметаной, зеленым луком или свежими овощами.