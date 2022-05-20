Назван нежелательный побочный эффект от употребления огурцов

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В огурцах содержится кукурбитацин — микроэлемент, который придает этим овощам горьковатый вкус и может привести к несварению желудка. Как сообщает Live 24, это происходит, если съесть слишком много огурцов. При этом регулярное употребление их в пищу является хорошей профилактикой сахарного диабета и предотвращает обезвоживание организма.

В огурцах содержится кукурбитацин, который имеется в таких продуктах, как тыква, кабачок, арбуз. Он придает огурцам горьковатый вкус и может являться причиной несварения и газообразования. Такое явление возникает в тех случаях, если вы съедаете слишком много огурцов, — пишет издание.

Более того, огурцы на 95% состоят из воды, они насыщают организм влагой и предотвращают обезвоживание. Помимо этого, в данных овощах содержится клетчатка и семена, из-за этого употребление огурцов помогает справиться с запорами.

Употребление огурцов может стать хорошей профилактикой сахарного диабета, так как эти овощи содержат низкий гликемический индекс (ГИ), а значит — понижают резистентность к инсулину. Диабетикам не рекомендуется есть пищу с ГИ выше 100, у огурцов этот показатель составляет всего 15 единиц. При этом стало известно, что пользы от огурцов гораздо больше, чем вреда.

Огурцы можно ввести в свой рацион, если вы хотите сбросить вес, поскольку их калорийность составляет всего лишь 16 ккал. Кроме того, ввиду того, что эти овощи содержат большое количество воды, они дарят чувство насыщения, — сообщает издание.

Ранее кандидат сельскохозяйственных наук Даниил Костылев заявил, что от полива огурцов и томатов на даче по расписанию следует отказаться. Периодичность полива рассады в основном зависит от освещения, объяснил он.