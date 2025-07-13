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13 июля 2025 в 09:45

Повторяю бабушкин рецепт, и все в восторге! Ежики из фарша, капусты и риса

Рецепт ежиков из капусты и мяса Рецепт ежиков из капусты и мяса Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти капустно-мясные ежики — находка для тех, кто хочет вкусно и сытно накормить семью без лишней суеты. Готовятся они быстро, а вкус напоминает тот, что был в детстве в гостях у бабушки. Отлично сочетаются с гарнирами, но можно есть и как самостоятельное блюдо!

Соедините 300 г фарша (лучше брать свиной или куриный), 100 г отварного риса и 200 г мелко нарубленной капусты. Вбейте туда же 1 куриное яйцо, добавьте 1 измельченную луковицу, закиньте любимые приправы и соль с перцем. Сформируйте круглые колобки. Обжарьте их с двух сторон на подсолнечном масле, пока не подрумянятся. Залейте 200 мл воды с ложкой томатной пасты и тушите под крышкой 20–25 минут на слабом огне. В конце можно добавить немного сметаны или зелени.

  • Совет: капусту стоит немного присолить и отжать перед смешиванием — так ежики будут мягче и сочнее.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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