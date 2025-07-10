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10 июля 2025 в 17:25

Солим и маринуем грузди — два лучших способа сделать заготовки на зиму

Как засолить и замариновать грузди: простые способы, рецепты, советы Как засолить и замариновать грузди: простые способы, рецепты, советы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грузди — настоящий деликатес, особенно если правильно заготовить их на зиму. Кто-то предпочитает терпкий вкус солений, другие — ароматную кислинку маринованных грибов. В этом рецепте — два варианта: холодный способ засолки и горячий маринад, чтобы каждый мог выбрать по вкусу.

Холодный способ — классическая засолка с хрустом

Грузди тщательно промыть и замочить в холодной воде минимум на трое суток, меняя воду дважды в день. Затем грибы откинуть на дуршлаг, немного обсушить. На дно эмалированной емкости насыпать слой соли (из расчета 50 г на килограмм грибов), положить немного чеснока, укропа, хрена и лаврового листа. Сверху — слой грибов. Чередовать, пока не закончатся. Утрамбовать, накрыть марлей, прижать гнетом. Держать в холоде 30–40 дней. Хранятся такие грузди до весны, становясь все вкуснее.

Горячий способ — ароматные маринованные грузди

Грузди замочить на сутки, затем отварить в подсоленной воде 15 минут, снять пену. Откинуть на дуршлаг. Для маринада вскипятить литр воды с 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 100 мл уксуса, 5 горошинами перца, 2 лавровыми листами и 3 гвоздиками. Опустить туда грибы и проварить еще 10 минут. Разложить по стерильным банкам и залить горячим маринадом. Закатать, укутать до остывания. Грузди получаются плотные, кисло-сладкие и ароматные.

  • Совет: при засолке не используйте йодированную соль — она портит вкус и цвет грибов.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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