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03 августа 2025 в 18:46

Назван победитель гонки «Формула-1» в Венгрии

Гонщик Норрис из McLaren победил в Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Ландо Норрис Ландо Норрис Фото: Hoch Zwei/Global Look Press

Гонщик Ландо Норрис из команды McLaren стал победителем Гран-при Венгрии «Формулы-1», сообщает ESPN. Вторым финишировал его партнер по команде и лидер зачета Оскар Пиастри (отставание — 0,698 секунды).

Это седьмая победа McLaren с дублем и 11-я победа в 14 гонках этого года. Следующий этап чемпионата мира пройдет в Нидерландах с 29 по 31 августа.

Тем временем стало известно, что из-за мощного наводнения, вызванного проливными дождями, трасса «Формулы-1» в нидерландском Зандворте оказалась частично затоплена. В соцсетях была опубликована фотография, на которой видно, как огромный поток воды пробил путь через дорогу.

В начале июля гонщик Шарль Леклер показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов Гран-при Великобритании. Участник Ferrari проехал круг за 1 минуту 25,498 секунды. Второе место занял Оскар Пиастри из McLaren, уступив лидеру 0,068 секунды. Третьим стал пилот Red Bull — нидерландец Макс Ферстаппен, отставший на 0,087 секунды.

Практика завершилась досрочно из-за аварии бразильца Габриэля Бортолето из Kick Sauber. Пилот не пострадал.

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