В Сети показали пострадавшую от наводнения трассу «Формулы-1» Трасса «Формулы-1» не выдержала наводнения в Нидерландах

Из-за мощного наводнения, вызванного проливными дождями, трасса Формулы-1 в нидерландском Зандворте оказалась частично затоплена, сообщает Mirror. В соцсетях была опубликована фотография, на которой видно, как огромный поток воды пробил путь через дорогу. Также очевидцы сообщают о большом количестве песка и мусора на площадке.

Издание пишет, что в нынешнем сезоне «Формулы-1» Гран-при Нидерландов запланирован на 29–31 августа. После того как погода нормализуется, руководители «Формулы-1» начнут восстановительные работы.

Ранее мощный ливень стал причиной протечки в ТЦ Кунцево на Ельнинской улице Москвы. На опубликованных кадрах видно, что вода хлынула с крыши через потолок, затопив этажи. О последствиях «наводнения» ничего не известно.

До этого российские туристы оказались без электричества из-за мощного тропического шторма, который бушует в Таиланде. По словам россиян, ветер сносит крыши с вилл и остановок, ломает деревья и рекламные щиты. На фоне непогоды закрыты все местные пляжи и заведения. Также ожидаются наводнения и сход оползней.