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03 августа 2025 в 19:00

В сезон кабачков готовлю сразу много! Кабачковые шарики с тягучим сыром!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые шарики с грибами и сыром — хрустящее наслаждение! Эти золотистые шарики — настоящая находка для любителей оригинальных закусок. Нежная кабачковая основа, ароматная грибная начинка и тягучий сыр внутри создают потрясающий вкусовой ансамбль. Хрустящая корочка снаружи и сочная серединка покорят даже тех, кто равнодушен к кабачкам!

Тебе понадобится: 2 молодых кабачка, 200 г шампиньонов, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. панировочных сухарей, 1 луковица, зелень, соль, перец, растительное масло для жарки.

Приготовление: кабачки натри на терке, слегка отожми сок. Грибы с луком мелко нарежь и обжарь до готовности. Смешай кабачки с яйцом, мукой, солью и перцем. Добавь остывшие грибы, натертый сыр и рубленую зелень. Сформируй небольшие шарики, обваляй их в панировочных сухарях и обжарь на среднем огне до румяной корочки со всех сторон.

Подавай эти ароматные шарики горячими со сметаной или чесночным соусом. Они идеальны как самостоятельная закуска, гарнир к мясу или оригинальная альтернатива котлетам. Хрустящие снаружи, с потрясающей сырно-грибной начинкой внутри — пальчики оближешь!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

рецепты
кабачки
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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