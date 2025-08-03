Студент за рулем питбайка на полной скорости влетел в ребенка на газоне

Студент за рулем питбайка на полной скорости влетел в ребенка на газоне Студент на мотоцикле сбил шестилетнего мальчика в Петербурге

Подросток на питбайке сбил шестилетнего мальчика в Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга, передает пресс-служба МВД России по городу и Ленинградской области. Инцидент произошел 2 августа в 19:30 у дома 292 по Приморскому шоссе. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.

В городе Сестрорецке 17-летний студент-третьекурсник, управляя питбайком, при движении по газону в сторону дома 290 по Приморскому шоссе совершил наезд на выбежавшего ему под колеса шестилетнего мальчика, — сказано в сообщении.

По информации РЕН ТВ, студент выехал на газон возле проезжей части и на полной скорости влетел в ребенка, который бежал по траве. По словам источника, у ребенка диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.

Ранее в Краснодарском крае 15-летний подросток на питбайке сбил автоинспектора и сломал ему ногу.. Инцидент произошел в станице Стародеревянковской Каневского района вечером 2 августа.