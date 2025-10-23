Попытка поджога здания МВД в Петербурге попала на видео В Сети появилось видео с попыткой блогера поджечь здание МВД в Петербурге

Попытка поджога здания МВД на Загребском бульваре в Санкт-Петербурге попала на видео, передает 78.ru. На кадрах видно, как блогер, представлявшаяся психологом-криминологом, бросила «коктейли Молотова» через высокий забор с колючей проволокой в сторону территории ведомства. В результате бросков одна бутылка с зажигательной смесью упала около ограждения, а вторая — возле припаркованных полицейских машин.

Ранее сообщалось, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Задержанная ведет свой YouTube-канал, в котором поднимает темы, связанные с криминалом. На нее подписано свыше 1,6 тыс. человек, всего на канале опубликовано 53 видео.

До этого Главное управление МВД по Волгоградской области сообщило, что жительница Ростова-на-Дону совершила поджог двух автомобилей, будучи убежденной в своем участии в специальной военной операции. Согласно данным ведомства, 42-летняя гражданка до этого перевела мошенникам 2,5 млн рублей. Теперь поджигательнице грозит до пяти лет лишения свободы.