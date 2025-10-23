Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 13:04

Попытка поджога здания МВД в Петербурге попала на видео

В Сети появилось видео с попыткой блогера поджечь здание МВД в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Попытка поджога здания МВД на Загребском бульваре в Санкт-Петербурге попала на видео, передает 78.ru. На кадрах видно, как блогер, представлявшаяся психологом-криминологом, бросила «коктейли Молотова» через высокий забор с колючей проволокой в сторону территории ведомства. В результате бросков одна бутылка с зажигательной смесью упала около ограждения, а вторая — возле припаркованных полицейских машин.

Ранее сообщалось, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Задержанная ведет свой YouTube-канал, в котором поднимает темы, связанные с криминалом. На нее подписано свыше 1,6 тыс. человек, всего на канале опубликовано 53 видео.

До этого Главное управление МВД по Волгоградской области сообщило, что жительница Ростова-на-Дону совершила поджог двух автомобилей, будучи убежденной в своем участии в специальной военной операции. Согласно данным ведомства, 42-летняя гражданка до этого перевела мошенникам 2,5 млн рублей. Теперь поджигательнице грозит до пяти лет лишения свободы.

поджоги
МВД
теракты
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солист «Иванушек» рассказал о подготовке к родам жены
«Полный мрак»: Захарова не поняла решение ЕС и описала его одной фразой
Тайна смерти гитариста Kiss расследуется судмедэкспертом
Хит соцсетей — ленивые запеченные роллы! Готовим вкуснее, чем в суши-баре
Энергетик ответил, как санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа повлияют на РФ
В центре Петербурга утонул морж
Самойлова похвасталась роскошным подарком от тайного ухажера
БПЛА над Бронницами, бомба в динамике, ампутация: ВСУ атакуют РФ 23 октября
Депутат Шеремет раскрыл, кому нанесут вред новые санкции Евросоюза
Рубль получил поддержку? Курсы валют 23 октября: доллар, евро и юань
«Ты — гений! Великий!»: история любви Винер и Усманова
Сосед Усольцевых рассказал, могли ли они примкнуть к секте или староверам
Украина сообщила о получении от России тел погибших
Имущество экс-главы Плеса на 1 млрд рублей обратили в доход государства
Адвокат ответит, можно ли оспорить штраф с дорожной камеры
Медведев назвал явный плюс отказа Трампа от встречи с Путиным в Будапеште
Стало известно, для кого в России могут смягчить НДС
Военкор оценил ночные удары по Украине
Президент АРБ объяснил, кого коснутся новые банковские санкции против РФ
Сайт Евросоюза сломался после публикации 19-го пакета санкций против России
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.