Раскрыт урон при падении обломков БПЛА на Кубани Восемь дачных домов пострадали при падении обломков БПЛА на Кубани

Восемь дачных домов повреждены в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА, сообщили в пресс-службе регионального оперштаба. По ее данным, в результате инцидента никто не пострадал. Уточняется, что незначительные повреждения были нанесены также воротам и заборам, на месте работают специальные и экстренные службы.

Обломки упали на территории СНТ «Ягодка» в Абинске. Повреждения получили восемь дачных домов, в двух из них пробиты крыши, еще в шести строениях повреждены стекла. Пострадавших нет, — сказано в сообщении.

Утром 24 октября пресс-служба Минобороны информировала, что силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 111 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. По данным ведомства, по 34 и 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей соответственно, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской областями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что дом в Красногорске был атакован украинским БПЛА. Дрон залетел прямо в квартиру на 14-м этаже. По его информации, пострадали пять человек, в том числе ребенок.