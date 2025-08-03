Подросток на питбайке сломал ногу инспектору ДПС

В Краснодарском крае 15-летний подросток на питбайке сбил автоинспектора и сломал ему ногу, передает Telegram-канал «Краснодар Телетайп». Инцидент произошел в станице Стародеревянковской Каневского района вечером 2 августа. В результате наезда сотрудника ДПС поместили в медучреждение, подросток не пострадал.

До этого в Сети появились кадры крупной аварии на юго-востоке Москвы. ДТП произошло на Волгоградском проспекте в Выхино-Жулебино. На опубликованных кадрах можно увидеть большое скопление людей, вертолет и машины экстренных служб. По словам местных жителей, инцидент произошел из-за нерабочего светофора. Пострадали шесть человек, среди них — пешеход.

Ранее в Санкт-Петербурге на внутренней стороне кольцевой автодороги после съезда на Мурино произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга и прицепа с лошадьми. В результате аварии девушка, находившаяся в арендованном автомобиле, получила перелом руки. Уточнялось, что животные, находившиеся в прицепе, не получили травм. По словам свидетелей, на КАД образовался затор.