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03 августа 2025 в 13:27

Подросток на питбайке сломал ногу инспектору ДПС

Подросток-питбайкер сломал ногу инспектору ДПС под Краснодаром

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Краснодарском крае 15-летний подросток на питбайке сбил автоинспектора и сломал ему ногу, передает Telegram-канал «Краснодар Телетайп». Инцидент произошел в станице Стародеревянковской Каневского района вечером 2 августа. В результате наезда сотрудника ДПС поместили в медучреждение, подросток не пострадал.

До этого в Сети появились кадры крупной аварии на юго-востоке Москвы. ДТП произошло на Волгоградском проспекте в Выхино-Жулебино. На опубликованных кадрах можно увидеть большое скопление людей, вертолет и машины экстренных служб. По словам местных жителей, инцидент произошел из-за нерабочего светофора. Пострадали шесть человек, среди них — пешеход.

Ранее в Санкт-Петербурге на внутренней стороне кольцевой автодороги после съезда на Мурино произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга и прицепа с лошадьми. В результате аварии девушка, находившаяся в арендованном автомобиле, получила перелом руки. Уточнялось, что животные, находившиеся в прицепе, не получили травм. По словам свидетелей, на КАД образовался затор.

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