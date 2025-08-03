Названы отличительные черты россиян с подработкой

В России 77% жителей хотя бы раз в жизни искали подработку, сообщает Readovka со ссылкой на опрос сервиса «Avito Подработка». Чаще всего дополнительную нагрузку ищут женщины.

Типичный портрет россиянина с подработкой — это молодая замужняя женщина в возрасте от 25 до 44 лет, сообщили журналисты. У нее есть высшее образование, дети и основная работа. В таком случае подработка требуется для достижения финансовой независимости или для формирования каких-либо накоплений.

По данным исследования, дополнительную работу на один раз также в большинстве своем ищут женщины (56%). Однако только у 45% из них есть высшее образование. Это объясняется тем, что разовые заказы в основном берет молодежь.

Ранее самой высокооплачиваемой рабочей профессией по результатам исследования стал сварщик в Якутии. При полном рабочем дне его зарплата составляет порядка 245 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в регионе востребованы машинисты спецтехники, которым в среднем платят до 217 тысяч рублей. Также высокий спрос на квалифицированные кадры сохраняется в Приморском крае.