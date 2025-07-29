Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России Сварщики могут зарабатывать в России 245 тысяч рублей в месяц

Средние зарплаты сварщиков в Якутии при полном рабочем дне составляют 245 тысяч рублей в месяц, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа». Кроме того, в Якутии востребованы машинисты спецтехники, которым в среднем платят до 217 тысяч рублей.

В исследовании приводятся средние предложения зарплаты при фиксированном графике для соискателей с опытом от одного до трех лет. Высокий спрос на квалифицированные кадры сохраняется в Приморском крае. Электромонтажники могут заработать там 173,6 тысячи рублей в месяц, бетонщики — 170,2 тысячи рублей.

В России сохраняется устойчивый спрос на квалифицированных специалистов производственного сектора — сварщиков, токарей, фрезеровщиков и других представителей рабочих профессий. Именно они сегодня получают одни из самых конкурентоспособных предложений, — заявил директор категории «Рабочие и линейные профессии» Андрей Кучеренков.

Токарям в Костромской области предлагают 213,8 тысячи рублей, фрезеровщикам — около 163,5 тысячи рублей. Слесари в Забайкалье в среднем получают 139 тысяч рублей, машинисты спецтехники — до 135 тысяч рублей в месяц. Фрезеровщикам и токарям в Ленинградской области предлагают до 183 тысяч и до 177 тысяч рублей в месяц соответственно.

Ранее стало известно, что с 1 октября в России будут повышены зарплаты госслужащих. Индексация составит 7,6% вместо ранее запланированных 4,5%.