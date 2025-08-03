Россия потеснила Белоруссию на мясном рынке Грузии

Объем импорта российской свинины в Грузию в денежном выражении составил $7,8 млн (626 млн рублей) за первые шесть месяцев 2025 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Национального агентства статистики Грузии. Это почти в 33 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Российская свинина частично заместила поставки из Белоруссии, которая ранее являлась основным поставщиком этого продукта на грузинский рынок. Также Россия является основным поставщиком живых свиней: в 2024 году Грузия закупила 21,8 тысячи животных стоимостью $33,2 млн (2,6 млрд рублей).

Ранее руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что в России может наступить дефицит мяса через пять лет из-за негативной ситуации на мировом рынке. По его словам, на это повлияют рост экономики, увеличение населения и стагнация в странах с крупным производством говядины. В настоящее время российскому рынку ничего не угрожает, так как импорт мяса идет из Белоруссии, Южной Америки и Индии, заключил эксперт.