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03 августа 2025 в 19:39

«Историческое событие»: Лифинцев и Корнев высказались о золоте на ЧМ

Лифинцев и Корнев назвали исторической победу в эстафете на ЧМ по плаванию

Мирон Лифинцев Мирон Лифинцев Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Российские спортсмены Мирон Лифинцев и Егор Корнев заявили, что золото в комбинированной эстафете 4 x 100 метров на чемпионате мира в Сингапуре стало историческим достижением, передает ТАСС. Отечественные пловцы впервые в истории одержали победу в этой дисциплине.

Соревнования очень поучительные, они дали мне много опыта. Это хороший шаг в моей карьере, готовимся к Олимпиаде. Чувствую ли я, что историческое событие? Да, есть такое, — заявил Лифинцев.

Корнев добавил, что считает это событие частью истории, но команда будет стремиться к тому, чтобы такие победы стали обыденностью. Он отметил, что участие в чемпионате стало для него ценным опытом, поскольку это был его первый турнир по длинной воде. По его словам, он намерен усиленно работать и вернуться гораздо сильнее.

Ранее российские пловцы завоевали золото в смешанной эстафете 4 x 100 метров комплексом, сообщает сайт чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. В составе команды выступили Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова. Это вторая медаль сборной России в соревнованиях по плаванию на этом турнире. Ранее серебро на дистанции 50 метров брассом завоевал Кирилл Пригода, который также обновил национальный рекорд в предварительном заплыве на 100 метров.

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