Один из видов массажа может спровоцировать инсульт Daily Mail: массажный пистолет может вызвать инсульт при использовании на шее

Массаж шеи специальным пистолетом может привести к инсульту, сообщил невролог Байбинг Чен из Университета Мичигана. По его словам, это может спровоцировать образование тромбов и нарушение кровоснабжения, передает Daily Mail.

По словам эксперта, массажер-пистолет может повредить шейные позвонки и сонные артерии, обеспечивающие мозг кислородом и питательными веществами. Кроме того, Чен подчеркнул, что интенсивное давление в области шеи может привести к смещению атеросклеротических отложений, которые находятся на стенках артерий. Это в свою очередь может спровоцировать отрыв тромба и его попадание в мозг, что может вызвать ишемический инсульт.

Кроме того, врач-невролог обратил внимание на еще один неожиданный фактор, который может спровоцировать инсульт — подавление чихания. Он отметил, что такое поведение может привести к серьезным осложнениям, включая разрыв барабанной перепонки, повреждение тканей горла и даже попадание воздуха в грудную полость.

Специалист обратил внимание на типичные признаки инсульта: резкая потеря чувствительности в области лица, неспособность поднять обе руки, проблемы с речью, головокружение, ухудшение зрения, проблемы с памятью, тошнота, головные боли и рвота.

Ранее британец столкнулся с серьезными последствиями из-за игнорирования симптомов головной боли. В результате мужчина перенес инсульт и оказался в состоянии синдрома «запертого человека», при котором тело парализовано, но сознание сохранено.