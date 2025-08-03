Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 19:22

Один из видов массажа может спровоцировать инсульт

Daily Mail: массажный пистолет может вызвать инсульт при использовании на шее

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Массаж шеи специальным пистолетом может привести к инсульту, сообщил невролог Байбинг Чен из Университета Мичигана. По его словам, это может спровоцировать образование тромбов и нарушение кровоснабжения, передает Daily Mail.

По словам эксперта, массажер-пистолет может повредить шейные позвонки и сонные артерии, обеспечивающие мозг кислородом и питательными веществами. Кроме того, Чен подчеркнул, что интенсивное давление в области шеи может привести к смещению атеросклеротических отложений, которые находятся на стенках артерий. Это в свою очередь может спровоцировать отрыв тромба и его попадание в мозг, что может вызвать ишемический инсульт.

Кроме того, врач-невролог обратил внимание на еще один неожиданный фактор, который может спровоцировать инсульт — подавление чихания. Он отметил, что такое поведение может привести к серьезным осложнениям, включая разрыв барабанной перепонки, повреждение тканей горла и даже попадание воздуха в грудную полость.

Специалист обратил внимание на типичные признаки инсульта: резкая потеря чувствительности в области лица, неспособность поднять обе руки, проблемы с речью, головокружение, ухудшение зрения, проблемы с памятью, тошнота, головные боли и рвота.

Ранее британец столкнулся с серьезными последствиями из-за игнорирования симптомов головной боли. В результате мужчина перенес инсульт и оказался в состоянии синдрома «запертого человека», при котором тело парализовано, но сознание сохранено.

инсульты
неврологи
массажи
последствия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали из-за пневмонии
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.