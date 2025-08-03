Начинила и обжарила! Цветки кабачка с сюрпризом — сочная нежнятина внутри!

Начинила и обжарила! Цветки кабачка с сюрпризом — сочная нежнятина внутри!

Фаршированные цветы кабачка — нежное летнее чудо! Эти хрустящие золотистые цветы с расплавленной сырной начинкой — настоящее кулинарное волшебство. Идеальный способ удивить гостей или порадовать себя необычной закуской. А главное — готовится моментально из того, что растет на грядке!

Тебе понадобится: 12–15 цветков кабачка, 150 г сыра (фета или моцарелла), 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 1 ст. л. рубленой зелени, соль, растительное масло для жарки.

Приготовление: аккуратно промой цветы, удали пестики. Сыр смешай с зеленью — это начинка. Каждый цветок аккуратно наполни сырной смесью, заверни лепестки. Яйцо взбей с щепоткой соли. Обмакни цветы в муку, затем в яйцо. Обжаривай на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Подавай сразу, пока сыр внутри теплый и тягучий. Эти хрустящие цветы хороши сами по себе или с йогуртовым соусом.

Почему это стоит попробовать:

Необычно и красиво — как ресторанное блюдо.

Готовится быстрее, чем яичница.

Можно экспериментировать с начинкой: добавить крабовые палочки или ветчину.

Даже те, кто не любит кабачки, будут в восторге.

Отличный способ использовать мужские цветки, которые обычно выбрасывают.

Попробуй — и обычные кабачковые цветы станут твоим кулинарным козырем!

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