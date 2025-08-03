Кабачковые подушечки с чесноком и сыром! Хрустящая вкуснятина за 15 минут

Кабачковые подушечки с чесноком и сыром! Хрустящая вкуснятина за 15 минут

Кабачковые подушечки — воздушное наслаждение с чесночно-сырной начинкой! Эти нежные кабачковые котлетки с тающей сырной серединкой стали моим любимым летним рецептом. Хрустящие снаружи, мягкие внутри, с пикантным чесночным акцентом — они исчезают со стола быстрее, чем я успеваю их подать! Идеальный вариант для легкого ужина или оригинальной закуски к пиву.

Тебе понадобится: 2 молодых кабачка, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, панировочные сухари, соль, перец, растительное масло для жарки.

Приготовление: кабачки натри на мелкой терке, слегка отожми сок. Добавь яйцо, муку, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец — тесто должно напоминать густую сметану. Для начинки натри сыр на мелкой терке. Мокрыми руками сформируй лепешку, в центр положи щепотку сыра, защипни края, придав форму подушечки. Обваляй в сухарях и обжарь на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.

Подавай со сметаной или йогуртовым соусом — когда разрезаешь подушечку, из нее вытекает ароматный сыр... Восторг гарантирован!

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