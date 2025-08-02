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02 августа 2025 в 21:04

Шанежки с картошкой и грибами — душевная выпечка для всей семьи на завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шанежки с картошкой и грибами — вкусная домашняя выпечка, которая дарит тепло и уют. Мягкое тесто с ароматной начинкой из картофеля и обжаренных грибов делает их сытными и ароматными. Идеальный вариант для сытного завтрака или перекуса, который легко приготовить своими руками.

Ингредиенты:

  • мука — 500 г;
  • сливочное масло мягкое — 120 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • молоко — 0,5 стакана;
  • картофель — 500 г;
  • грибы — 600 г;
  • лук — 1 шт.;
  • зелень, соль, специи — по вкусу;
  • взбитое яйцо для смазывания.

Приготовление:

  1. Замесить эластичное тесто из муки, масла, яйца, сметаны и молока.
  2. Отварить картофель, размять в пюре.
  3. Обжарить грибы с луком до золотистого цвета.
  4. Смешать грибы с картофельным пюре, добавить зелень и специи.
  5. Раскатать тесто, вырезать кружки, выложить начинку, оставить края открытыми.
  6. Смазать взбитым яйцом.
  7. Выпекать при 180 °C 25 минут до румяной корочки.
  8. Готовые шанежки смазать сметаной или топленым маслом.

Ранее сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом.

еда
рецепты
выпечка
грибы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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