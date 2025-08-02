Шанежки с картошкой и грибами — душевная выпечка для всей семьи на завтрак

Шанежки с картошкой и грибами — вкусная домашняя выпечка, которая дарит тепло и уют. Мягкое тесто с ароматной начинкой из картофеля и обжаренных грибов делает их сытными и ароматными. Идеальный вариант для сытного завтрака или перекуса, который легко приготовить своими руками.
Ингредиенты:
- мука — 500 г;
- сливочное масло мягкое — 120 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сметана — 1 ст. л.;
- молоко — 0,5 стакана;
- картофель — 500 г;
- грибы — 600 г;
- лук — 1 шт.;
- зелень, соль, специи — по вкусу;
- взбитое яйцо для смазывания.
Приготовление:
- Замесить эластичное тесто из муки, масла, яйца, сметаны и молока.
- Отварить картофель, размять в пюре.
- Обжарить грибы с луком до золотистого цвета.
- Смешать грибы с картофельным пюре, добавить зелень и специи.
- Раскатать тесто, вырезать кружки, выложить начинку, оставить края открытыми.
- Смазать взбитым яйцом.
- Выпекать при 180 °C 25 минут до румяной корочки.
- Готовые шанежки смазать сметаной или топленым маслом.
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