Шанежки с картошкой и грибами — душевная выпечка для всей семьи на завтрак

Шанежки с картошкой и грибами — душевная выпечка для всей семьи на завтрак

Шанежки с картошкой и грибами — вкусная домашняя выпечка, которая дарит тепло и уют. Мягкое тесто с ароматной начинкой из картофеля и обжаренных грибов делает их сытными и ароматными. Идеальный вариант для сытного завтрака или перекуса, который легко приготовить своими руками.

Ингредиенты:

мука — 500 г;

сливочное масло мягкое — 120 г;

яйцо — 1 шт.;

сметана — 1 ст. л.;

молоко — 0,5 стакана;

картофель — 500 г;

грибы — 600 г;

лук — 1 шт.;

зелень, соль, специи — по вкусу;

взбитое яйцо для смазывания.

Приготовление:

Замесить эластичное тесто из муки, масла, яйца, сметаны и молока. Отварить картофель, размять в пюре. Обжарить грибы с луком до золотистого цвета. Смешать грибы с картофельным пюре, добавить зелень и специи. Раскатать тесто, вырезать кружки, выложить начинку, оставить края открытыми. Смазать взбитым яйцом. Выпекать при 180 °C 25 минут до румяной корочки. Готовые шанежки смазать сметаной или топленым маслом.

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