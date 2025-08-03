Китай готовится противодействовать Илону Маску в космосе

Китайские ученые считают, что подводные лодки-невидимки, оснащенные лазерами для стрельбы в космосе, саботаж в цепочках поставок и специально созданные ударные спутники с ионными двигателями смогут противостоять армаде спутников связи Starlink американского предпринимателя Илона Маска, передает Associated Press. По данным издания, это лишь некоторые из стратегий, которые разрабатывают эксперты из КНР.

Китайское правительство и военные ученые обеспокоены тем, что Starlink может быть использован противниками в военном противостоянии и для шпионажа. В открытых журналах опубликованы десятки статей, в которых рассматриваются способы обнаружения и уничтожения спутников Маска, — сказано в материале.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что система Starlink является неотъемлемой частью военной инфраструктуры ВСУ. Парламентарий отметил, что без этого координация формирований противника просто рухнет. Милонов также считает, что Маск использует поставки Starlink Украине как прибыльный бизнес-проект.