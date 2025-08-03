«Провалы на фронте»: в Раде назвали точное число побегов солдат ВСУ

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03 августа 2025 в 19:29

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Депутат Скороход сообщила о 400 тысячах случаев бегства украинских солдат

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинская сторона зафиксировала порядка 400 тысяч случаев самовольного оставления части (СОЧ) в рядах вооруженных сил страны, сообщила изданию Politeka Online депутат Верховной рады Анна Скороход. Она не уточняла, за какой период озвучены данные.

Мы видим и провалы на фронте, мы видим и проблемы с мобилизацией, мы видим и проблемы с СОЧ. Мы должны также осознавать, что цифры по СОЧ, например, на сегодняшний день они подобрались к 400 тысячам, это цифры общие, — констатировала Скороход.

Ранее депутат Рады объяснила массовое бегство украинских солдат страхом быть убитыми своими командирами. По ее словам, военные выбирают самовольное оставление части (СОЧ), чтобы не получить пулю «в затылок». Скороход добавила, что бойцы ВСУ вымотаны как морально, так и физически.

Также парламентарий сообщила, что на Украине наблюдается катастрофическая демографическая ситуация. Из-за массового оттока молодежи рождаемость в стране в 10 раз ниже смертности, что ставит под угрозу будущее нации, признала депутат Верховной рады.

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