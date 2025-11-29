День матери
29 ноября 2025 в 14:44

В Раде пообещали очистить власть от Ермака и «40 разбойников»

Украинский депутат Железняк: Рада поможет в очистке власти от влияния Ермака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Депутаты Верховной рады готовы помочь в очистке власти от влияния бывшего главы офиса президента Андрея Ермака, заявил украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Нардеп подчеркнул необходимость юридической ответственности экс-чиновника за коррупцию и его удаления от правительственного квартала.

Главное, чтобы он понес юридическую ответственность за свою коррупцию, чтобы был максимально далеко от правительственного квартала и чтобы мы не забыли и быстро почистили систему от его «40 разбойников», — заявил Железняк.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив предположил, что пост Ермака может занять один его заместителей — Игорь Жовква или Павел Палиса. По его словам, среди потенциальных кандидатов также рассматривают премьер-министра Украины Юлию Свириденко и экс-посла страны в США Оксану Маркарову.

Сенатор РФ от ДНР Александр Волошин заявил, что Ермак был одним из бенефициаров коррупционных схем, поэтому он и препятствовал заключению мира с Москвой. Он также добавил, что инициатором преследования помощника главы государства являются внешние кураторы, действующие через НАБУ и САП.

