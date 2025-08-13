Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Смешала, потушила — готово! Кабачковые ёжики в томатной заливке — вкуснота!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые ёжики в томатной заливке — уютное чудо в кастрюльке. Когда надоели обычные кабачковые оладьи, а душа просит чего-то душевного, эти нежные ёжики станут настоящим спасением. Мягкие внутри, с хрустящей корочкой и ароматной томатной заливкой — они напоминают те самые бабушкины котлетки из детства, только интереснее!

Как приготовить:

Молодые кабачки (500 г) натрите на мелкой терке, отожмите сок. Добавьте 2 яйца, 100 г манки, мелко нарезанную зелень (укроп + петрушка), соль и перец. Оставьте на 15 минут — манка впитает влагу. Сформируйте шарики, обваляйте их в муке и обжарьте на растительном масле до румяности.

Для заливки пассеруйте 1 луковицу, добавьте 2 ст. л. томатной пасты, 200 мл воды, 1 ч. л. сахара, лавровый лист. Выложите ёжики в соус, тушите под крышкой 10 минут. Подавайте со сметаной, посыпав свежей зеленью.

