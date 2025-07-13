Стало известно, когда биатлонисты из РФ вернутся на международные турниры IBU: биатлонисты из РФ вернутся на международные турниры после окончания СВО

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что российские спортсмены смогут вернуться на турниры после окончания СВО. Согласно заявлению, которое опубликовало «ВсеПроСпорт», такие же условия применимы к белорусским спортсменам.

Таким образом, присутствие россиян и белорусов на международных соревнованиях невозможно до окончания конфликта на Украине, — сказано в сообщении.

Ранее шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон назвал предвзятым мнение о том, что он негативно относится к российским спортсменам. Он заявил, что с нетерпением ждет возможности снова соревноваться с россиянами. При этом спортсмен подчеркнул, что в нынешней ситуации это немыслимо.

До этого президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что глава Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) Юхан Элиаш хочет видеть российских лыжников на международных соревнованиях. По ее словам, российская сторона поддерживает контакт с FIS, но пока точного решения по участию спортсменов на Кубке мира и Олимпиаде нет.