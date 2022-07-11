Названы рыбные консервы, опасные для здоровья В Роскачестве рассказали о наличии паразитов в продукции трех производителей рыбных консервов

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Сотрудники Роскачества составили рейтинг рыбных консервов, производящихся в России. В частности, одним из ключевых критериев при оценке было «наличие паразитов в еде». По данным организации, личинки паразитов были обнаружены в продукции трех торговых марок из Подмосковья, Приморского края и Псковской области, говорится на сайте Роскачества.

В 2022 году в мышечной ткани рыбы обнаружили неживых личинок нематод рода Anisakis в продукции 3 ТМ: 2 ТМ — консервы из горбуши («Вкусные консервы» (ООО «Морские традиции», Московская обл.), «Лента» (ООО «Балт-Фиш Плюс», Псковская обл.)), 1 ТМ — консервы из нерки («КитБай» (ООО «Восток Продукт», Приморский край)), — говорится в сообщении.

Несмотря на это, в Роскачестве отметили, что по сравнению с итогами предыдущего исследования, которое проходило в 2018 году, качество выпускаемой в России продукции значительно выросло. Так, у экспертов возникло меньше замечаний по поводу цвета, запаха и вкуса консервов, не было выявлено ни одного случая видовой подмены, а четыре торговые марки стали претендентами на получение российского Знака качества.

В 2022 году из 20 ТМ высококачественными признаны консервы 4 ТМ из горбуши: «Доброфлот» (АО «Южморрыбфлот», Приморский край), «Курильский берег» (ООО «РК им. Кирова», Сахалинская обл.), «5 морей» (ПАО «Преображенская база тралового флота», Приморский край), «Расцвет» (ООО «Владимирский консервный завод», Владимирская обл.), — написано на сайте.

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