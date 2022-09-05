Как платить за границей: четыре простых способа Рассказываем о способах оплаты за границей: можно ли платить картой, какие есть альтернативные способы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Как платить за границей

С марта жизнь путешественников стала сложнее. Со многими странами нет прямого сообщения, да и как платить за границей, непонятно. Карты российских банков систем Visa и Mastercard в других странах не работают, но выход есть. В статье расскажем самые выгодные и удобные способы, как платить за границей в 2022 году.

Как платить за границей в 2022 году

Взять с собой наличные

Это самый простой способ, как сейчас платить за границей. Но подходит он в том случае, если вам нужно не более $10 тысяч⁣ или другая валюта на эту сумму. Превышать лимит нельзя. Снять валюту можно со своего счета, максимальная сумма для денежных единиц Европы и США та же, что и для вывоза. А вот для другой валюты, например, юаней, иен, таких условий нет.

Как платить за границей, если нет валютного счета? Средства можно приобрести на бирже или в кассах банков. Предварительно уточняют наличие. По правилам продавать доллары и евро можно, только если они поступили в банки после 9 апреля. В некоторых банках, например в Сбербанке, есть услуга по заказу валюты в ближайшее для вас отделение организации. Некоторые путешественники рассчитывают, что можно платить за границей рублями. Но такие наличные мало где принимают, и ждать выгодного курса не стоит.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как платить за границей в 2022-м

Перевести деньги через платежные платформы

Для тех, кто думает, как платить за границей сейчас, могут подойти сервисы «Юнистрим», «Золотая Корона». Через первый сервис переводят деньги, а затем получают за рубежом в валюте или местных денежных единицах. Услуга доступна в 19 странах: США, Китае, ОАЭ, ряде стран Европы. За один раз можно перевести не более 300 тысяч рублей, за месяц — до 590 тысяч рублей.

Следующий вариант, как платить за границей, это «Золотая Корона». Там разрешенная сумма переводов в месяц меньше — 300 тысяч рублей. Доступны переводы в Турцию, США, Грецию, страны СНГ и другие государства. Деньги отправляют через сайт платформы, а также пункты в некоторых банках.

Воспользоваться криптовалютой

Этот способ платить за границей подходит не всем, но зато он удобный. Достаточно скачать на телефон программу-кошелек, которая работает с необходимыми криптовалютами. Предварительно их покупают, затем перечисляют на свой кошелек.

Чтобы воспользоваться средствами, нужно за границей криптовалюту обменять или снять в криптоматах. Они могут выдавать евро, юани, доллары и другие виды валюты. В некоторых гостиницах и магазинах криптовалюту принимают напрямую, переводом с кошелька на кошелек.

Стоит учесть, что в таком виде средства подвержены волатильности. Курс может быстро меняться, и не в самую выгодную для вас сторону. Поэтому как платить за границей в 2022-м, каждый решает сам. Возможно, кому-то удобнее будет привычный способ. Поэтому расскажем, какой картой платить за границей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Способы оплаты за границей

Какой картой платить за границей

Для россиян есть разные варианты. При выборе учитывают маршрут путешествия. Каждую карту используют в определенном ряде стран. Например, картой «Мир» можно платить за границей в восьми государствах. В основном это страны СНГ, а также Турция и Вьетнам. Но даже там могут быть сложности: деньги будут доступны только в определенных банкоматах, оплату принимают не во всех магазинах.

Нужно читать отзывы путешественников. И оформлять карту, когда вы узнали, можно ли платить за границей этим способом в вашем пункте назначения. Тем более весь процесс не займет много времени. «Пластик» можно оформить бесплатно за 10–15 минут, например, в офисах Альфа-Банка, Сбербанка и Тинькофф Банка. Виртуальный вариант делают за одну минуту через мобильное приложение. Но во многих странах принимают именно пластиковую карту.

Для тех, кто раздумывает, какой картой можно платить за границей, есть еще вариант.

Можно получить карту китайской платежной системы UnionPay. С ней маршрут путешественников практически не ограничен. По данным на сентябрь, ее принимают в 180 странах мира, но только в специализированных банкоматах.

Фото: U Aung/Global Look Press Как платить за границей

Помогут платить такой картой за границей восемь банков, в том числе: Россельхозбанк, Банк «Санкт-Петербург», «Зенит». В среднем выпуск стоит от 5000 до 15 000 рублей.

Практически без ограничений можно платить картой за границей, если она объединяет два сервиса: «Мир» и UnionPay. Поэтому вариант для самых требовательных туристов — кобейджинговая карта. Если банкомат не работает с одной из платежных систем, то использует вторую. Когда доступны оба сервиса, выбирает тот, где комиссия меньше. Обслуживание карты стоит несколько тысяч рублей в месяц.

Чтобы платить этой картой за границей, нужно выбрать банк. Пока ее выпускают ограниченное количество организаций, например, банк «Солидарность», Россельхозбанк. В последнем получить «пластик» стоит 9500 рублей. Срок изготовления — неделя. Виртуальный вариант пока не делают.

Следующий вариант, какой картой можно платить за границей, — это «пластик» зарубежного банка. Для россиян удобнее и быстрее получить карту в одной из стран СНГ. По закону услуга доступна всем совершеннолетним гражданам, кроме госслужащих. Из документов нужен паспорт, иногда — временная регистрация на территории страны, ИНН.

Оформить карту можно лично в банке или по доверенности. Отправиться за границу за картой можно самостоятельно, предварительно уточнив все детали по телефону или электронной почте. Второй вариант — обратиться к туроператорам. Для тех, кто хочет платить картой за границей, организовывают специальные туры.

Поездка в Узбекистан обойдется в 23 тысячи рублей за два дня без перелета. В услуги входит сопровождающий и дорога в банк. За выпуск карты Mastercard нужно отдать примерно 500 рублей, карты Visa — от 800 до 3000 рублей.

Как платить картой за границей в отпуске

В этом разделе подробнее расскажем о том, как платить картой за границей в самых популярных туристических странах.

Турция — одно из любимых мест отдыха россиян. Там работают карты «Мир». Чтобы расплатиться карточкой, подойдёт обычный счёт в рублях. На кассе вы вводите ПИН-код, и банк переводит рубли в лиры.

Бывает, у туристов возникают вопросы, можно ли платить за границей именно данной картой. Дело в том, что карты «Мир» принимают не во всех отелях и магазинах. Также иногда терминалы не выдают средства, если карта выдана одним из санкционных банков — например ВТБ.

С картами Visa и Mastercard зарубежных банков таких проблем нет. Вы можете расплатиться в гостинице, с туроператорами или в торговом центре. Также есть бесконтактный способ оплаты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Какой картой платить за границей

Еще одно популярное место отдыха — Таиланд. Убрали требования к наличию прививочного сертификата, полететь стало проще. Но можно ли платить картой на территории и за границей этой страны? Многие туристы включают это государство как промежуточный пункт отдыха. Ведь много интересных экскурсий в Камбодже, Лаосе.

Работают только карты UnionPay, но не везде. Поэтому в жаркую страну советуют брать любую наличную валюту, даже юани. В любом случае курс будет выгоднее, чем расплачиваться рублями. В Паттайе местные за 1000 рублей дают 330 батов.

Идеальный вариант, как можно платить за границей, — карточка тайского банка. На нее можно перевести деньги из РФ через Тинькофф Банк или SWIFT-перевод.

Китай — еще один вариант для отдыха россиян. UnionPay — местная платежная система, поэтому логично, что она работает в этой стране. Но в каком российском банке получить заветный «пластик»? Например, картой Тинькофф можно платить за границей? Сейчас на сайте Тинькофф Банка нет предложений по UnionPay. Но есть другие организации, их рассмотрели выше.

Стоит учесть, что если счет карты UnionPay в рублях, долларах или евро, при оплате будет происходить конвертация в юани. За снятие наличных в Китае обслуживающий банк будет брать комиссию. Курс конвертации и размер процентов можно уточнить по телефону в организации.

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