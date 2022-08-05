Диетолог рассказала о пользе кабачков для работы кишечника Диетолог Мухина рассказала о пользе кабачков для работы кишечника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В кабачках содержится много клетчатки и инсулина, эти полезные микроэлементы являются натуральными пребиотиками, улучшающими работу кишечника, рассказала диетолог Марият Мухина в разговоре со «Словом и Делом». Она назвала кабачок очень полезным овощем, но отметила, что в цукини больше содержания витамина С.

Это низкоуглеводный овощ, 27 ккал на 100 граммов. В нем очень много калия, есть железо, органические кислоты, витамины С, РР, В1, В2, каротин. Они содержат много клетчатки, инулина. То есть, это пребиотики, в которых хорошо размножается полезная флора. Это мягкое диуретическое средство, которое улучшает работу почек и кишечника. Причем цукини более полезны за счет повышенного содержания витамина С, — уточнила Мухина.

При этом диетолог порекомендовала отказаться от покупки этих овощей у неофициальных продавцов. По словам Мухиной, такие нередко удобряют неизвестными химикатами, которые могут нанести здоровью потенциальный вред. Она также посоветовала россиянам потреблять не больше 200 гр кабачков ежедневно, чтобы избежать переизбытка калия.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что кабачки очищают желудочно-кишечный тракт, выводят излишки холестерина из организма и считаются очень диетическим продуктом, так как содержат в себе мало калорий, но много полезных микроэлементов. По ее словам, этот овощ выводит лишнюю воду из организма и помогает справиться с отеками.