«Очень мало калорий»: диетолог рассказала о пользе кабачков Диетолог Соломатина заявила, что в кабачках содержится очень мало калорий

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Кабачки очищают желудочно-кишечный тракт, выводят излишки холестерина из организма и считаются очень диетическим продуктом, так как содержат в себе мало калорий, но много полезных микроэлементов, заявила диетолог Елена Соломатина в разговоре с изданием «Слово и Дело». По ее словам, этот овощ выводит лишнюю воду из организма и помогает справиться с отеками.

Кабачок — это действительно очень полезный овощ. Он хорошо очищает наш желудочно-кишечный тракт, абсорбирует на себя соли тяжелых металлов, радионуклиды, выводит излишки холестерина из организма и вообще считается очень диетическим продуктом. Содержит очень мало калорий. Из полезных микроэлементов содержит магний и калий, — уточнила Соломатина.

Магний в составе кабачков успокаивает и расширяет сосудистую стенку, тем самым предотвращая повышение давления. Этот полезный микроэлемент также играет значимую роль в процессе формирования костной ткани, добавила Соломатина. Диетолог посоветовала россиянам есть кабачки в запеченном или тушеном виде. Помимо этого, эти овощи можно добавлять в супы, супы-пюре или использовать как полноценный гарнир, резюмировала специалист.

Ранее диетолог Анна Ивашкевич посоветовала россиянам употреблять как можно больше свежих огурцов во время депрессии и подавленности. Она рассказала, что овощ улучшает моторику кишечника, а это, в свою очередь, влияет на выработку серотонина.