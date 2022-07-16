Россиянам посоветовали лечить депрессию огурцами Диетолог Ивашкевич посоветовала россиянам лечить депрессию огурцами

Фото: shutterstock

Диетолог Анна Ивашкевич посоветовала россиянам употреблять как можно больше свежих огурцов во время депрессии и подавленности. Она рассказала порталу URA.RU, что овощ улучшает моторику кишечника, а это, в свою очередь, влияет на выработку серотонина.

Благодаря этому у нас налаживается выработка серотонина, который необходим для борьбы с депрессией, — отметила Ивашкевич.

По словам специалиста, когда организм начинает хорошо вырабатывать серотонин, моментально понижается риск развития не только апатии, но и других нарушений психического состояния. Ивашкевич отметила, что огурцы очень низкокалорийный продукт, при этом они обладают свойством понижать аппетит. Это может оказаться очень важным для тех, кто борется с лишним весом.

Ранее психотерапевт Владимир Файнзильберг рассказал, что людей делают счастливыми прежде всего семья, профессиональная реализация и уверенность в будущем. Так он прокомментировал результаты опроса ВЦИОМа, согласно которому счастливыми себя считают 83% россиян.