Камчатка: что посмотреть и как доехать Рассказываем, что можно самостоятельно посмотреть на Камчатке

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Голубые озера Камчатки

Полуостров давно привлекает к себе самых разных путешественников. Кому-то нравятся вулканы и экстремальный серфинг в Тихом океане. Кого-то едет за богатым уловом и встречами с дикими животными. Для туризма на Камчатке много возможностей и даже дальняя дорога — не помеха. В статье расскажем, как дешевле добраться до Камчатки и чем заняться во время отдыха.

Как добраться до Камчатки

Основной способ сообщения с полуостровом — воздушный. Аэропорт находится возле Петропавловска-Камчатского в городе Елизово. По суше дорог нет, а водный путь проделывают только круизные лайнеры. Готовиться к поездке надо заранее, так как добраться до Камчатки дешевле можно, только купив билеты за несколько месяцев.

До отдаленного полуострова можно улететь крупными авиакомпаниями: «Аэрофлотом», «Россией», S7, «Уральскими авиалиниями». Обычно самые выгодные расценки у первого перевозчика. Чтобы добраться до Камчатки из Москвы, потребуется 30–35 тысяч рублей за билет в обе стороны. Но в сезон отпусков, июле и августе, цены могут доходить до 40 тысяч рублей. Покупка билетов за несколько месяцев поможет сэкономить около 5–10 тысяч рублей.

Для жителей города на Неве бывает выгоднее добраться до Камчатки из Москвы.

В сезон билет из Санкт-Петербурга может стоить до 42 тысяч рублей. Если не бояться наступивших холодов и поехать отдыхать глубокой осенью, экономия составит до 20 тысяч рублей.

Как добраться до Камчатки из отдаленных уголков страны? Придется лететь с пересадками. В более дешевые варианты билетов закладывают день-два на пребывание в промежуточном пункте. Поэтому можно познакомиться и с достопримечательностями таких городов, как:

Владивосток;

Иркутск;

Новосибирск;

Краснодар;

Астана;

Сочи.

Таким образом, для дешевой туристической поездки на Камчатку в первую очередь нужно сэкономить на билетах. Желательно покупать билеты сразу, как открываются продажи, и отслеживать акции. Недорогие билеты от «Аэрофлота» бывают даже в сезон, но разбирают их очень быстро. Для молодежи, пенсионеров и инвалидов есть субсидируемые тарифы. Купить такие билеты можно в офисе авиакомпаний S7 и «Аэрофлот».

Фото: NEWS.ru Туризм на Камчатке

Когда запланировать отпуск на Камчатке

Если вы решили провести отпуск на Камчатке, следует знать, что вас ждет в каждое время года. Тем более, погода там капризная. На нее влияют сразу несколько моментов: циклоны с юго-востока, изменчивый рельеф и окружающие моря. Поэтому даже летом жара может резко смениться на холод. А варианты досуга зависят от сезона.

Осенью особенно ощутимы перепады погоды, поэтому это время года менее популярно у путешественников, хотя температура еще комфортная, в среднем +8 °С. Этот сезон прекрасно подходит для прогулок и экскурсий. Из мест на Камчатке, которые можно посмотреть самостоятельно, одни из самых интересных — стойбище коряков и этнодеревня в долине реки Колокольникова. Также осенью прекрасная рыбалка, можно ловить горбушу, нерку, кижуча и есть свежую икру.

Фото: rusgeo.me Камчатка

Зима подходит тем туристам, которые не только хотят что-то посмотреть на Камчатке, но и готовы к суровым условиям. Зима на полуострове затяжная, средняя температура −20 °С. Характерны резкие перепады, морозы сменяются оттепелями.

Для отпуска на Камчатке зимой нужна как минимум неделя. Иначе можно что-то не посмотреть или не попробовать. Для туриста на Камчатке в это время много занятий: лыжные прогулки, подледная рыбалка, путешествия на снегоходах и экспедиции на собачьих упряжках. Для любителей экстрима к услугам зимний серфинг и купание в термальных источниках под открытым небом.

Что можно посмотреть на Камчатке зимой? Вариантов экскурсий много. Интересно побывать в Долине гейзеров, а также на озере Двухюрточное. Согреться помогут Малкинские и Карымшинские горячие источники.

Из мест на Камчатке, что можно посмотреть самостоятельно, одни из самых интересных — достопримечательности Петропавловска-Камчатского. Это Никольская сопка, Пляж Авачинской бухты, Музей «Вулканариум» и Рыбный рынок. Для их посещения и холода не станут помехой.

Весна в живописном крае начинается в апреле и продолжается до второй половины июня. В основном на полуостров приезжают летом или зимой. Поэтому преимущество весеннего туризма на Камчатке в 2022-м, как и в любом другом году, — более низкие цены. Если ваш отпуск весной, на Камчатке вы сможете не только развлечься, но и немного сэкономить.

Это время года хорошо подходит для горнолыжников. Снега на склонах сопок много. И уже не так холодно. Весна на полуострове похожа на мягкую зиму. Самые популярные спортивные базы: «Красная сопка», «Морозная», «Лесная». Любители экстремального фрирайда катаются на склонах вулканов — Вилючинском и Козельском.

Лето — любимое время туристов, многие хотят насладиться теплыми днями на полуострове и его ожившей природой. В июне еще бывают резкие похолодания, поэтому комфортнее отдыхать в июле и августе. Но не стоит ждать жары, средняя температура — 10–15 °С. Что посмотреть на Камчатке летом и чем заняться, расскажем в следующем разделе.

Фото: Sergey Malkov/Global Look Press Как добраться до Камчатки

Что посмотреть на Камчатке летом

В это время года желательно ехать минимум на десять дней, так как мест, которые можно посмотреть на Камчатке летом, очень много. До одних достопримечательностей можно добраться самостоятельно — пешком или на машине, автобусе. Есть и труднодоступные объекты, где для экскурсий нужны катера и вертолеты.

Что посмотреть самостоятельно на Камчатке? Это зависит от ваших интересов. Любителям живой природы подойдет поездка на Командорские острова, где расположен самый большой морской заповедник «Командорский». В нем обитают десятки видов китообразных и ластоногих, более сотни видов птиц.

Мертвый лес — еще одно место на Камчатке, которое стоит посмотреть туристу. Такое зрелище можно увидеть только здесь. После извержения вулкана Толбачик в 1975 году на территории 500 км² нет растительности и жизни, только черная пустыня.

Фото: shutterstock Отпуск на Камчатке

Что можно посмотреть на Камчатке с турфирмами? Во-первых, морские достопримечательности. Пользуются популярностью прогулка в бухту Русская. Это великолепные скалы Три брата, остров Старичков и встречи с моржами и каланами. Если выбрать прогулку на катере по Авачинской бухте, можно увидеть Петропавловск-Камчатский с воды.

Следующий вариант — Голубые озера Камчатки, так как добраться туда удобнее организованно. Для туристов есть дорога протяженностью 15 км, но путь лучше проделать на джипах. Озера находятся на высоте около 800 метров над уровнем моря. Три озера соединяет ручей — исток реки Половинки. Воду покрывает яркий голубой лед. Иногда можно увидеть медведей.

Это лишь часть мест на Камчатке, которые стоит посмотреть туристу. Но красоту полуострова не передать в описании. Нужно поехать и увидеть все своими глазами. Каждый турист находит свои причины влюбиться в Камчатку.

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