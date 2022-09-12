Прощание с Горбачевым и немного биографии президента СССР Какой след оставил политический деятель в истории Советского Союза и мира

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

В начале сентября простились с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Результаты его президентства оставили глубокий след в истории России, повлияли на развитие остального мира, а также оставили огромный след в его личной биографии, поэтому смерть Горбачева вызвала большой резонанс. Рассказываем, о причине смерти Горбачева, о том, как похоронили самую неоднозначную политическую фигуру XX века, а также немного биографии: президентство, семья, личная жизнь Горбачева.

Михаил Горбачев: дата смерти, прощание

О смерти Горбачева стало известно вечером 30 августа 2022 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь 91-летнего советского и российского политика. За несколько лет до смерти у него была обнаружена тяжелая форма диабета, Горбачев перенес несколько операций и часто лежал на госпитализации. Последние два года он находился под наблюдением врачей в московской Центральной клинической больнице. Летом 2022-го состояние Горбачева ухудшилось: возникли проблемы с почками, а незадолго до смерти он перенес еще несколько операций.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Михаил Горбачев: биография и дата смерти

Через два дня после даты смерти Горбачева в ЦКБ прибыл Владимир Путин, чтобы почтить память значимой личности в истории страны. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, присутствовать на похоронах лидер страны не смог по причине плотного графика.

Прощание с государственным и общественным деятелем XX века состоялось 3 сентября в Колонном зале Дома союзов, захоронение — в этот же день на Новодевичьем кладбище в Москве. В своем завещании Горбачев выразил желание быть похороненным рядом с супругой Раисой Горбачевой, которая скончалась 20 сентября 1999 года в возрасте 67 лет. Его желание было исполнено.

На прощании с последним генсеком ЦК КПСС, первым и последним президентом СССР присутствовали как российские политические, общественные, культурные деятели, так и иностранные дипломаты. Кроме того, попрощаться с Горбачевым пришли тысячи россиян.

3 сентября люди начали собираться возле Дома союзов уже с 8 утра. А чем больше приближался час прощания, тем больше становилось людей. Запускали в Колонный зал небольшими группами через два кордона досмотра. При входе в зал прощавшиеся видели черно-белый портрет Михаила Сергеевича, где он предстал улыбающимся, уверенным и молодым. Таким, каким многие его помнят с экранов советских телевизоров.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Причина смерти Михаила Горбачева

Проститься с Горбачевым на кладбище, кроме официально приглашенных, пришли несколько сотен человек. Друзья и близкие не произносили длинных речей на кладбище, традиционных для подобных случаев выступлений не было и на прощальной церемонии. Все проходило в тишине.

Событие вызвало много эмоций у населения именно в дату смерти Горбачева. Они разделились на уважительные и негативные. Кто-то считает Михаила Сергеевича реформатором, подарившим стране свободу и демократию, открывшим множество возможностей, которых раньше наша страна была лишена. Однако большинство граждан с традиционными взглядами винят единственного президента СССР в гибели великой страны.

Горбачев — президент СССР. Как это было

Михаил Сергеевич был уроженцем Ставропольского края, родился в 1931 году. Согласно биографии Горбачевых, национальность отца — русский, мать — украинка. В 1950 году будущий политический деятель окончил школу с серебряной медалью, благодаря чему смог беспрепятственно поступить в Московский государственный университет и получить высшее образование.

В 24 года Горбачев с отличием закончил юридический факультет и вернулся в Ставропольский край работать в краевой прокуратуре. Проработав чуть более недели, Михаил Сергеевич переходит на комсомольскую работу. Через год он становится первым секретарем Ставропольского горкома комсомола, еще через два года — вторым секретарем крайкома, а еще через три года — первым (в возрасте 30 лет).

Фото: Лев Иванов/РИА Новости Горбачев — президент СССР

К власти Михаил Сергеевич приходит в 1985 году. Через пару лет началась пора масштабных реформ, которые запомнили под названием «перестройка». Реформы были направлены отнюдь не на модернизацию в экономике, как планировал, но не смог воплотить в жизнь предшественник Горбачева — Юрий Андропов. Изменения при Горбачеве происходили в самом политическом режиме под лозунгами гласности, демократии, свободы, то есть были направлены на подстройку под западные страны.

С таким девизом Михаил Сергеевич ездил по городам страны, встречаясь с гражданами, и вел свободные диалоги с населением, чем привлек внимание Запада. Затем был визит генсека в Великобританию, где состоялась встреча с Маргарет Тэтчер, после чего политика Горбачева резко изменилась.

В 1989-м нa острове Мaльтa прoшлa встреча лидеров CCCР и CШA — Гoрбaчевa и Джoрджa Бyшa-cтaршeгo. Эту встречу стали считать окончанием хoлoднoй войны и пoлитичecкoгo прoтивocтoяния двyx держав.

В ходе переговоров Горбачев пошел нa огромные ycтyпки: были выведены советские войска из Афганистана, расформирован Варшавский договор. США стала доминировать в военной и политической сфере по всему миру, а СССР была лишена внешнеполитического влияния.

Затем Горбачев стал содействовать объединению Германии, с его разрешения эта страна вошла в НАТО, за что Михаил Сергеевич получил Нобелевскую премию мира. В результате действий, направленных на то, чтобы понравиться Западу, наша страна переживала тяжелый кризис.

Фото: Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС Биография президента СССР

Огромный урон был нанесен так называемым сухим законом, когда были вырублены все виноградники, а люди стали делать алкоголь кустарным способом. Прилавки магазинов пустели. Знаменуется это время и появлением межнациональных конфликтов внутри советских республик, последующим парадом суверенитетов.

В 1990-м Горбачев становится президентом СССР. Кроме того, было разрешено принимать этот титул и в советских республиках. В 1991 году в Москве появился второй лидер — президент России Борис Ельцин. Началось двоевластие. Затем был Августовский путч, создание ГКЧП, который не справился с задачей спасти страну от развала, желание прибалтийских республик отделиться от СССР.

В конце 1991 года в Беловежской пуще было объявлено о распаде Советского Союза. Решение принимали президенты России, Украины и глава верховного совета Республики Беларусь. В 1992 году граждане оказались совершенно в другом государстве — в России, которую ждал экономический коллапс и лихие 90-е.

Раиса Горбачева: биография первой леди СССР

Раиса Максимовна, супруга Горбачева, в его биографии сыграла важную роль. Горбачев во всем прислушивался к своей жене. Она была волевой женщиной, обладающей стальным характером. Ее амбициозность, по мнению историков, сыграла немаловажную роль в распаде СССР. Пожалуй, Горбачеву можно считать самой яркой и харизматичной среди всех жен советских и российских лидеров.

Фото: Ф. де Боннвиль/РИА Новости Личная жизнь Горбачева

Родилась Раиса Максимовна Титоренко в 1932 году в Алтайском крае. Девочка была очень умна, окончила школу с золотой медалью и легко поступила в МГУ им. Ломоносова на философский факультет. Там студентка Раиса и познакомилась со своим будущим мужем — Горбачевым.

Пара поженилась через три года после знакомства. Раиса Максимовна, бросив аспирантуру, поехала вслед за мужем в Ставропольский край по работе, там они прожили 23 года. В 1957 году у супругов родилась дочь Ирина.

Вскоре после рождения ребенка Раиса Максимовна стала преподавателем философии, затем в ее биографии была защита диссертации и получение степени кандидата философских наук. Положение супруга на политическом поприще тоже росло, и уже в 1970 году женщина ощутила на себе, каково это — быть женой высокопоставленного чиновника.

С приходом мужа к власти Раиса Максимовна стала активно заниматься общественной деятельностью: создание Советского фонда культуры, открытие новых музеев, реставрация памятников архитектуры. Горбачева увлеченно помогала пострадавшим в Чернобыле после катастрофы на АЭС, взяла шефство над Центральной детской больницей, занималась другой благотворительной деятельностью.

Кроме этого, будучи молодой, образованной, со вкусом одетой, Горбачева везде сопровождала супруга и везде производила впечатление. На Западе ее воспринимали как эталон эмансипации и эрудиции советской женщины. За границей женщина четко вписывалась в традиционные представления о супруге главы государства. На родине же к ней относились противоречиво.

Критиковали за дорогие наряды и за то, что она, по мнению многих, вмешивалась в политические дела и вместо Михаила Сергеевича принимала решения. Горбачев и не пытался скрывать доверительные отношения с женой, чем создавал поводы для народных сплетен. Многие Раису Максимовну недолюбливали, но, так или иначе, об этой женщине говорили. Но оценить достойное умение быть первой леди смогли только после ее ухода из жизни.

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Раиса Горбачева

Михаил и Раиса: личная жизнь в биографии Горбачева

Несмотря на противоречивое отношение к Михаилу и Раисе Горбачевым, эта супружеская пара считается одной из культовых в XX веке. Их историей любви многие вдохновлялись, а долгим годам счастливого брака удивлялись. Горбачевы являлись символом перемен, любви и преданности. Этот тандем вызывал как восхищение, так и критику.

Как говорил сам Горбачев, это была любовь с первого взгляда. У яркой, красивой, умной девушки до встречи с будущим мужем был жених, но его родители были влиятельными людьми и были настроены против студентки. Со встречей Михаила и Раисы все встало на свои места — совпадение социального статуса, душевная близость.

Настойчивость Михаила Сергеевича в ухаживаниях сыграла свою роль — кавалерам, дефицита в которых у девушки не было, был дан отказ, а Горбачев стал единственным ухажером. Говорят, что решающим эпизодом в биографии личной жизни Горбачева стал случай, когда Раиса была госпитализирована с диагнозом ревматизм, а Михаил ни одного дня не пропускал, чтобы к ней не прийти.

После женитьбы семейная жизнь началась с несчастья, о котором пара рассказала лишь через много лет. Раиса Максимовна была беременна в 1954 году, но их мальчику не суждено было родиться. Из-за того, что девушка перенесла ревматизм, врачи запретили ей рожать, так как сердце могло не выдержать. Супруги вместе пережили это горе и через три года смогли таки родить дочку.

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Биография Горбачевых

Дочь Горбачева: биография

Ирина Горбачева родилась в 1957 году, когда ее родители еще жили в коммунальной квартире в Ставрополе. О том, каких высот достигнет Михаил Сергеевич, тогда никто и не мог предположить. Дочь Раисы и Михаила училась в общеобразовательной школе, которую закончила с золотой медалью. Девушка стремилась к достойному образованию, хотела окончить престижный московский вуз, но родители были против. Супруги считали, что столица девушку испортит, что она должна находиться под их присмотром.

Ирина училась в медицинском институте в родном городе, но вскоре отцу предложили продвижение по службе с переездом в Москву, и семья переехала в столицу. Биография дочери Горбачева в Москве продолжилась обучением на медфаке московского вуза, который она закончила в 1981 году и стала врачом-терапевтом. Но девушке этого было мало. Через четыре года она заканчивает аспирантуру, затем защищает диссертацию и получает степень кандидата медицинских наук.

Личная жизнь Ирины Михайловны также не является тайной. Еще в ставропольском институте ее избранником стал Анатолий Вирганский. Ухажер Ирины имел серьезные намерения и обладал сильным характером, чем расположил к себе и родителей девушки. Пара поженилась. В Москву Анатолий переехал вместе с семьей Горбачевых. В 1980-м у Ирины и Анатолия родилась дочь Ксения. Еще спустя несколько лет — дочь Анастасия.

Фото: Леонид Палладин/РИА Новости Дочь Горбачева: биография

Поначалу в семье Вирганских царила гармония и взаимопонимание. Анатолий защитил кандидатскую и стал профессором. Затем отец семейства стал много времени проводить на работе, стал светилом российской медицины. Ирина также занималась карьерой, и времени на налаживание отношений в семье не было. Это отдалило пару друг от друга. В итоге 16-летний брак был разрушен. Супруги обоюдно приняли решение разойтись в 1993-м.

Затем Ирина активно занялась деятельностью в фонде по исследованию периода перестройки, который основал Горбачев в 1991 году. Фонд разделен на несколько частей: одна часть ведет глобальные программы, другая курирует социально-экономические проблемы, а третья занимается вопросами культуры.

Девушка мало что понимала в политике, поэтому в 1994-м начала обучаться в Российской академии народного хозяйства. Она целеустремленно и настойчиво изучала политическую обстановку. Организации, созданной ее отцом, женщина посвятила долгие годы.

Несколько лет назад Ирина Михайловна оставила позади яркую светскую жизнь, уехав в Мюнхен со вторым мужем. Дочь Горбачева сохранила за собой высокий пост в фонде и курирует работу немецкого отделения.

Уход Горбачева из жизни вызвал в обществе противоречивую реакцию — люди вспоминали как о его заслугах, так и о политических ошибках. Но с тем, что Горбачев был великим политиком с интересной судьбой, не будет спорить никто.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Смерть Горбачева

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