Вдова Пьера Нарцисса: у нас была очень яркая любовь, до мордобоя Валерия Калачёва рассказала о жизни с певцом, тяжелой депрессии после его смерти и поделилась частью своей книги о Пьере Нарциссе

Фото: Личный архив Валерии Калачевой

Валерия Калачева и Пьер Нарцисс

Со дня смерти российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса, который скончался 21 июня, прошло почти полгода. Только сейчас вдова артиста Валерия Калачева решила откровенно рассказать о жизни с ним, пережитой после похорон депрессии и настоящей причине смерти исполнителя хита «Шоколадный заяц». Также она объяснила, почему взяла новое имя, и поделилась главами из своей книги, над которой работает в память о Нарциссе. Всё это — в большом интервью Валерии Калачевой NEWS.ru.

«Возможно, понадобится операция на сердце, я сам в шоке»

— Вы ведь бывшая жена Нарцисса, верно?

— Официально — да.

— Именно вы организовывали и прощание с ним в Москве. Больше было некому?

— На тот момент так вышло, что самыми близкими людьми для него были я и наша дочь Каролина-Кристель, которой сейчас 16 лет.

— О причинах ухода «шоколадного зайца» писали разное. Что было правдой? И как вы узнали о том, что он попал в больницу?

— Он прислал видео дочери: «Прикинь, я еду на скорой. Но ничего, там хорошие врачи. Возможно, понадобится операция на сердце — сам в шоке, только что узнал». Он улыбался, ничто не предвещало беды.

Уточню, что после развода мы с дочерью остались в нашей квартире, а Нарцисс снял себе квартиру неподалеку. Чтобы быть рядом, так он говорил.

Я знала, что он иногда обращался в медклинику недалеко от дома. И я пошла в эту клинику выяснить, что у него за проблемы. Ведь на здоровье он не жаловался, врачей избегал. Ходил, только если совсем уж припечет. Придя в клинику, я объяснила нашу ситуацию, попросила его медкарту, стала читать — мне сделалось плохо!

Карточка была исписана рекомендациями врача «безотлагательно ехать в больницу и проходить срочное обследование» и приписками, что «пациент отказался от госпитализации, так как у него вечером концерт». Он как бы подавлял приступы обезболивающими и бежал дальше: песню записывать, клип снимать, выступать... У него было очень много выступлений и график, расписанный на несколько месяцев вперед.

Фото: Личный архив Валерии Калачевой Валерия Калачева и Пьер Нарцисс с дочерью

«На камерунское имущество не претендуем ни я, ни дочь»

— И что же выяснилось в итоге?

— Он был болен подагрой (подагрой страдала и Юлия Началова, которая ушла из жизни в 2019 году. — NEWS.ru). Внешне болезнь не проявлялась, тело оставалось идеальным. Иногда болели суставы, однако Нарцисс говорил, что «ерунда, пройдет». Так же легкомысленно он относился и к астме, которой страдал с детства.

Оказалось, что иногда подагра протекает без внешних проявлений. При этом разрушает внутренние органы — у Нарцисса разрушались сердце, поджелудочная, почки... Если бы он прошел обследование раньше, когда это настоятельно советовали врачи, ситуацию, возможно, не поздно было бы исправить.

На примере Нарцисса я призываю всех серьезно относиться к своему здоровью: отложите дела, сходите к врачу.

— Как Нарцисс провел свои последние часы?

— Пять дней он находился в больнице. К нему очень по-доброму все относились. Готовился к операции. Я его навещала, подбадривала: «Держи хвост пистолетом, я езжу по монастырям и храмам, молюсь за тебя, всё будет хорошо». Просила его гнать дурные мысли: «Лучше репетируй песни из нового альбома, пой, как будто ты уже на сцене».

Прихожу — главврач рассказывает: «Лерочка, Пьерушка пел, нас всех радовал». Его все в больнице Пьерушкой называли. Уже находясь на каталке, перед тем как ехать в операционную Нарцисс попросил меня: «Скажи Каролине, что я очень ее люблю. А маме моей, когда позвонит, скажи, что со мной всё в порядке. Чтобы она не переживала».

Добавил: «Я тебя люблю. Очень, очень, очень». И его увезли... А во время операции остановилось сердце, часть которого подагра «разъела» основательно. В первый раз сердце «завели», а во второй — не смогли. Вся больница рыдала, осознав, что нет больше Пьерушки, нашего солнышка — зашло солнышко. О дальнейшем — реакции мамы Нарцисса, предпринятой ею попытке выкрасть его тело, из-за чего прощание с артистом для коллег и поклонников пришлось переносить, много писали, поэтому не хочется повторяться.

— Решили вопрос с наследством?

— В свое время мы вместе купили квартиру в Москве — Нарцисс сразу записал ее на нас с дочкой. Другой недвижимости в России нет, он не был олигархом. Много денег уходило на клипы, на творчество, на запись песен. На имущество его семьи в Камеруне ни я, ни Каролина не претендуем.

Фото: Личный архив Валерии Калачевой Валерия Калачева и Пьер Нарцисс

«Я буду с тобой всегда — буду петь с тобой и через тебя»

— Что стало для вас самым сложным после ухода Нарцисса?

— Поначалу казалось, что я сильная и справлюсь. Организовала прощание, хотелось, чтобы прошло достойно и душа Пьера была спокойна. А примерно недели через три навалилось странное состояние. Я стала размышлять о том, что вот мы все куда-то стремимся, бежим, достигаем и радуемся, ставим перед собой новые цели. Но для чего, если жизнь в любой момент может вот так оборваться...

Пьер ведь строил планы, которым не суждено было сбыться, тогда зачем я что-то буду делать? Почему должна вставать, причесываться, одеваться? Я легла на кровать, пролежала около пяти дней. Просто смотрела в одну точку. Не ожидала, что меня так накроет.

И я его очень жалела. Представляла, какие адские боли он терпел, и сама буквально загибалась от боли душевной. Я корчилась от этой боли и понимания, что уже ничем не могу помочь, нет такой таблетки от душевной боли.

И, представляете, Нарцисс мне приснился, во сне сказал: «Лера, там Кирушка за стенкой (Кирушкой мы называли в семье нашу дочь) — ей нужно тепло и душевное общение, ей мать сейчас нужна, вставай, не лежи. А ты должна сделать новый виток своей жизни — петь. Я с тобой буду всегда, буду петь вместе с тобой и через тебя».

Проснувшись, я зашла в комнату к дочке, обняла ее и пообещала: «Мама будет продолжать жить и действовать!».

— Получается это — действовать?

— Вполне. Провели с директором Пьера Сергеем Дворцовым, который уже стал частью нашей семьи, концерт памяти Нарцисса 13 сентября. Очень красиво, душевно.

Посадили деревья в Жулебино (район Москвы. — NEWS.ru), где мы живем с Каролиной и жил Пьер. Подходили пары с детьми, все радовались, предлагали помощь. В итоге вместе сажали, очень трогательно. По 22–26 деревьев в трех парках высадили, получились три аллеи. Посетили семь детдомов с подарками, привезли развивающие тетради, книги, канцелярию. Пьер был бы счастлив, он очень любил детей.

Фото: Личный архив Сергея Дворцова Пьер Нарцисс и Сергей Дворцов

— Вас многие поддержали — поклонники, представители шоу-бизнеса?

— Огромное количество людей поддержали и продолжают поддерживать. Когда Нарцисса не стало, мне писали и звонили со всей России и из-за рубежа, почти из всех стран мира со словами поддержки. Даже Рамзан Кадыров прислал телеграмму с соболезнованиями. Люди присылали и денежные переводы. Даже по 30–60 рублей — это самые дорогие переводы: ясно ведь, что человек отрывает от себя последнее, но очень сочувствует и хочет помочь.

Помогали и известные люди, и неизвестные, разные. И на прощании было очень много представителей из республик России, из диаспор, из посольств других государств, артисты. Каждый говорил Каролине: «У тебя ушел один отец, но стало много отцов, в любой ситуации можешь рассчитывать на помощь и поддержку».

Я была поражена тому, как много людей любят Нарцисса. Представители диаспор Камеруна, Армении, Осетии, Чечни по сей день звонят очень часто, даже оплачивают педагога по английскому — Каролина учит язык. Проводятся вечера памяти Нарцисса по всей России, организаторы — поклонники из диаспор — приглашают нас с Сергеем Дворцовым. Санкт-Петербург, Калининград, Казань... Календарь мероприятий памяти Пьера расписан на несколько месяцев вперед.

— Правда ли, что вы тоже запели?

— Не совсем так — я выступала с Нарциссом около 15 лет на сцене на бэк-вокале.

Он ведь не только «Шоколадного зайца» спел, но и записал огромное количество разноплановых песен. Есть франкоязычный альбом, песни которого до сих пор крутят французские радиостанции, есть англоязычный.

Фото: Личный архив Валерии Калачевой Валерия Калачева

Мы с ним очень много гастролировали, много спорили о том, кто из нас лучше произнес сложное слово песни, у кого четче дикция. Теперь выступаю без Нарцисса, но с ним в сердце, чувствуя рядом его присутствие.

— Вы выбрали имя Мониша Star в качестве сценического псевдонима. Что оно означает?

— Когда я училась в школе, по телевизору шел индийский сериал, одну из главных героинь звали Мониша. Подруги говорили, будто я на нее внешне похожа, меня так и прозвали. А вторая часть псевдонима — просто так захотелось, пусть будет.

«Я не раз жалела о разводе. И он жалел»

Валерия предоставила NEWS.ru главы из книги, которую пишет сейчас в память о Пьере Нарциссе.

О сложностях семейной жизни с Нарциссом

У нас была очень яркая любовь, соответственно — сумасшедшая ревность, Нарцисс не мог ее подавить в силу даже темперамента африканского. Были очень острые моменты, вплоть до мордобоя. Рвали и паспорта друг у друга, я же тоже человек горячий.

Порвали свидетельство о браке и даже свидетельство о рождении ребенка. Моя мама ругалась: «Вы первый документ ребенка уничтожили — надо вас святой водой окропить! А лучше по хребтине выдать обоим чем-то тяжелым».

Я его не оправдываю. Но это был его путь. Только недавно я поняла, что это была одна из его жизненных задач — отработать агрессию и эго. Нарцисс смог. И это была его победа над собой. Люди, которые не меняются в течение жизни, очень неправы. Неправы и те, кто говорят, мол, люди не меняются. Это огромное заблуждение. Ведь жизнь нам и дана, для того, чтобы изменить себя и стать лучше...

Последние четыре-пять лет во время скандалов Нарцисс, даже вспыхивая, сразу уходил: «Я сделаю круг вокруг дома, а ты пока успокойся». А я кричала ему вслед: «Круг он сделает — квадрат сделай». Считала себя крутой. Никакая я не крутая была...

Я не раз жалела о разводе. И он жалел, предлагал снова быть вместе. Я отказывалась, боясь, что снова начнет махать кулаками. А он снял квартиру по соседству, говорил мне и дочке: «Извините, но можно я буду с вами до последнего?». И вышло, что слова «до последнего с вами» оказались пророческими — сама мысль об этом разрывает мне сердце.

Фото: Личный архив Валерии Калачевой Валерия Калачева и Пьер Нарцисс

Еду в машине. Настроение хуже некуда. Поплакала за рулем, хотя машина — не то место, где следует разводить сырость. Приехала домой — там Каролина грустная. Спрашиваю ее, понимая, что ответит утвердительно: «По папе скучаешь?». Она кивает — и мы обе, не сдерживаясь, рыдаем в голос.

Вдруг резко выключается работающий телевизор. И следом падает по стены портрет Нарцисса. И это тоже знак того, что он по-прежнему с нами, только в невидимой уже Вселенной. Сижу в кафе — вдруг включаются его песни или те, которые мы слушали и любили вместе, достаточно узкий плей-лист.

И всё более четкими становятся мои убеждения о том, что физическая смерть — это далеко не конец пути.

Об общении со свекровью — мамой Пьера Нарцисса

Мы 15 лет прекрасно общались, душа в душу, есть множество совместных историй очень добрых. Вспоминается, к примеру, как однажды Мими — мама Нарцисса — привезла из Франции средство для выпрямления мелких кудряшек, в России таких нет. И мы вместе с Мими в ванной выпрямляли волосы Каролине, которая тогда была совсем крохой. Сначала смочили ей волосы этим средством — образовалось много пены, потом пену смывали. И Каролина кричала нам очень громко на французском (мы дома говорили и на русском, и на родном для Нарцисса французском): «Эй, девчонки, девчонки! Трусы мои держите!». Было весело и дружно. Рассыпалось именно со смертью Пьера.

О «любовнице», называющей себя «последней любовью Нарцисса»

Он не постил ее фотографии в соцсетях, не представлял эту девушку никому из друзей. Все артисты, которые с ним работали и дружили, говорят, что первый раз слышат о ней: знаем только Леру и дочь, это его самые родные люди.

Консьержка в доме, в котором Нарцисс снимал квартиру, сказала мне после его смерти, что женщин домой он не водил. В съемной квартире, в которой он жил, были только его собственные вещи либо Королинкины, она навещала папу и иногда оставалась у него. А на кухне на самом видном месте стояли два наших свадебных бокала.

Придя в квартиру уже после произошедшего и обнаружив наши бокалы на видном месте, представила себе одинокого грустного Нарцисса, который сидит на кухне в съемной квартире и смотрит на наши свадебные бокалы.... И снова сердце мое рухнуло вниз от боли и понимания того, что не повернуть время назад.

Ни одной посторонней женской вещи я в его съемном жилье не обнаружила — ни крема, ни тапочек, ничего. Думаю, что эта «любовница» решил просто подзаработать и прославиться на смерти известного человека.