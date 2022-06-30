Подмена гроба, битва родственников: скандальное прощание с Пьером Нарциссом С исполнителем хита «Шоколадный заяц» Пьером Нарциссом прощаются в Москве, а похоронят певца в Камеруне

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

30 июня в ритуальном зале ФГБУ «Центральная клиническая больница Управления делами президента» поклонники, друзья и родственники со второй попытки прощаются с певцом Пьером Нарциссом. На церемонии гражданской панихиды присутствуют журналисты NEWS.ru.

О смерти исполнителя хита «Шоколадный заяц» стало известно 22 июня, за день до ухода из жизни Юрия Шатунова. Но если часть праха экс-солиста «Ласкового мая» уже успели захоронить в Москве (вторую часть, согласно последней воле музыканта, развеют в Германии, где живёт его семья), то тело Пьера Нарцисса до сих пор не предано земле. Причиной тому стал скандал, о котором стало известно в результате отмены гражданской панихиды, поначалу запланированной на 25 июня.

Тогда собравшимся возле ритуального зала внезапно сообщили, что церемония не состоится. По сообщениям СМИ, мать и сестра Пьера Нарцисса, проживающие в Камеруне, выступили против выдачи его тела из морга. Женщины опасались, что певца могут похоронить в России, в то время как они хотят, чтобы он упокоился в семейном склепе на родине. Валерия Калачёва, родившая выпускнику «Фабрики звёзд» единственную дочь Каролину-Кристель, на момент его смерти была с ним в разводе. Они оставались близкими друзьями, но формально женщина не имела достаточно оснований для того, чтобы решить вопрос без учёта мнения других родственников. Кроме того, требовалось оплатить бальзамирование тела Пьера Нарцисса для его предстоящей длительной транспортировки в Камерун.

12:13 После молитвы началась проповедь. Каждые полторы минуты присутствующие крестятся и произносят «Аминь». «У Пьера было доброе сердце. Вы согласны?» — спрашивает священник. «Да!» — отвечают собравшиеся.

В Библии сказано, что день смерти лучше дня рождения. Мы сейчас можем это проверить. Когда родился Пьер, рядом с ним было только два человека. А сейчас посмотрите, сколько людей! Это всё друзья. Поэтому смерть лучше дня рождения. Потому что это не конец. Сегодня мы хотим примириться с этим событием. Когда на душе печаль, сердце наполняется мудростью, — сказал священнослужитель.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

12:09 Камерунский священник читает молитву «Отче наш».

12:07 Церемониальный зал почти целиком заполнен представителями СМИ. Прощающихся насчитывается порядка 20 человек.

Гроб с телом Пьера Нарцисса украшен красными и белыми цветами, почти все из них принесли из фургона на улице.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

12:05 Вдова Нарцисса Валерия несколько минут постояла у гроба и присела на рядом стоящий стул.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Валерия Калачева

12:00 Гроб с телом Пьера Нарцисса открыт. Он белый, как и хотела вдова. Нижняя часть тела покойного покрыта флагом Камеруна. В зале заучит траурная музыка в живом исполнении соотечественников. Они поют песни не только на родном языке, но и на русском.

11:58 Началась акция бесплатной раздачи цветов. Но в отличие от аналогичной на прощании с Шатуновым, цветов в несколько тысяч раз больше, чем поклонников артиста.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

11:55 Сотрудники ЦКБ попросили не донимать представителей посольства вопросами о том, что дальше будет с гробом с телом. Также они подошли к Кастро и попросили дать публичное опровержение того, что он покупал цветы.

11:54 Желающих проститься с Пьером Нарциссом начали пускать в зал.

11:51 Общественный деятель Александр Серёгин-Кастро, называющий себя «русским сыном Фиделя Кастро», рассказал, что был поклонником Пьера Нарцисса. В память об умершем исполнителе он, по его словам, привёз к ритуальному залу фургон роз. Серёгин-Кастро пояснил, что хотел привезти 10 тысяч нарциссов, но не получилось.

Пьер был отличным парнем, русским абсолютно. Он думал по-русски, женщин любил русских. Пьер стал бы прекрасным министром культуры России. Я привёз 10 тысяч роз и раздам их бесплатно. Если хотите, возложите к гробу, если не хотите — возьмите домой и засушите. Будет прекрасная память о таком замечательном парне, — заявил Александр Серёгин-Кастро.

Он добавил, что был тем самым поклонником Юрия Шатунова, который организовал аналогичную акцию с раздачей цветов на прощании с экс-солистом «Ласкового мая».

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Александр Серёгин-Кастро

11:49 Борт с телом певца отправят на родину завтра, 1 июля. Об этом рассказал сотрудник посольства Камеруна в России.

11:44 Друг Нарцисса Джэм подчеркнул, что музыкант «постоянно заботился о дочери».

Когда говорили, что он был одинок, это враньё. Пьер был большой трудоголик и замечательный человек. Мы не могли не прийти. Он один из нас, — отметил Джэм.

11:40 Бывший посол республики Бенин в России, близкий друг Пьера Нарцисса Кочофа Габриэль рассказал, что покойный артист помог привить многим африканцам любовь к России.

Часть Нарцисса все равно остаётся здесь [в России]. Этот человек много что изменил для нашей общины в России. Я создал ассоциацию студентов из Африки в России в 1996 году. И Пьер помог привить всем нам любовь к России. Он мог читать Пушкина, Лермонтова с огромным удовольствием. Пьер — символ нашей африканской любви к России. Сейчас мы можем только попросить прощения у него, — рассказал друг певца.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Кочофа Габриэль

11:05 Вдова музыканта пообещала, что до начала церемонии прощания его тело успеют переложить в купленный ею белый позолоченный гроб.

10:48 Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачёва приехала на место прощания и сразу прошла в зал прощаний. Она заявила о «подмене гроба» артиста. По словам женщины, она сильно потратилась на церемонию и заказала белый позолоченный гроб за 200 тысяч рублей, а «камерунские родственники исподтишка заменили его на свой».