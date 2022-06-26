Экс-супруга рассказала о мучениях Пьера Нарцисса из-за болезни Экс-супруга рассказала, что Пьер Нарцисс мучился перед смертью из-за подагры

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Пьер Нарцисс перед смертью испытывал настоящие муки из-за подагры. Об этом сообщила бывшая жена музыканта Валерия Калачёва в эфире телешоу «Пусть говорят». Она предположила, что лишний вес, который за последнее время набрал певец, также стал следствием заболевания.

В его случае мочевая кислота оседала на внутренних органах, тем самым разрушая их. Здесь была критическая масса солей, которая разъела все органы, — рассказала женщина.

Она также предположила, что лишние 30 килограмм Нарцисс также набрал из-за болезни. Калачёва сравнила певца с шаром, при этом подчеркнув, что, несмотря на боль, музыкант продолжал гастролировать.

Подагра представляет собой метаболическое заболевание, при котором происходит отложение в различных тканях организма кристаллов уратов в форме мочевой кислоты. В основе возникновения заболевания лежит накопление кислоты и выведение её почками, что ведёт к повышению концентрации последней в крови.

Клинически подагра проявляется острым артритом и образованием подагрических узлов.

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет от последствий подагры. О смерти исполнителя сообщила его бывшая жена Валерия Калачёва. По имеющимся данным, мужчине проводили операцию на почках. Хирургическое вмешательство оказалось смертельным для певца.