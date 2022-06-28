Сестра Пьера Нарцисса предложила провести расследование смерти певца

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пьер Нарцисс

Троюродная сестра певца Пьера Нарцисса Виктория Пьер-Мари усомнилась в том, что причиной гибели музыканта стали проблемы с сердцем. По ее словам, которые приводит KP.RU, исполнитель обладал крепким африканским здоровьем, поэтому стоит провести расследование, чтобы установить точную причину его смерти.

Конечно, хотелось бы получить дополнительную информацию, провести какое-то расследование. Не верю, что он умер от того, что у него слабое какое-то сердце. Пьер на здоровье не жаловался. Пьер был мощный, крепкий, как и положено природе африканца, — заверила Пьер-Мари.

По ее словам, среди всех жителей Африки камерунцы всегда отличались крепким здоровьем и телосложением. Девушка напомнила, что Нарцисс занимался спортом, регулярно боксировал и пел на концертах по три-четыре часа. Она назвала сердце певца «бычьим» и предположила, что брат не мог скончаться от «какой-то сердечной недостаточности».

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет от последствий подагры. О смерти исполнителя сообщила его бывшая жена Валерия Калачёва. По имеющимся данным, мужчине проводили операцию на почках. Хирургическое вмешательство оказалось смертельным для певца.