Умер певец Пьер Нарцисс

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пьер Нарцисс

Умер певец Пьер Нарцисс, сообщила его бывшая супруга в социальных сетях. Артисту было 45 лет.

Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па... ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью, — написала Калачева в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Дочь артиста рассказала изданию KP.RU, что Нарциссу проводили операцию на почках. Хирургическое вмешательство оказалось смертельным для певца.

Пьер Нарцисс родился в Камеруне в 1977 году, однако позже переехал к родственникам в Россию. В конце 1980-х — начале 1990-х поступил в МГУ на факультет журналистики. С конца 1990-х играл в команде КВН РУДН и начал участвовать в различных телешоу.

Нарцисс получил широкую известность после участия в «Фабрике звезд — 2». Именно на ней он исполнил свою известную песню «Шоколадный заяц». Нарциссу присвоено звание заслуженного артиста Ингушетии.

Фото: Darya Orlova/Russian Look Певец Пьер Нарцисс с дочерью на съемках телепрограммы «Детская десятка» для МУЗ-ТВ, 2006 год Фото: Darya Orlova/Russian Look. Певец Пьер Нарцисс с дочерью на съемках телепрограммы «Детская десятка» для МУЗ-ТВ, 2006 год Фото: Yurii Zheludev/Russian Look Певец Пьер Нарцисс Фото: Yurii Zheludev/Russian Look. Певец Пьер Нарцисс Фото: Рощупкин Руслан/ТАСС Певцы Пьер Нарцисс и Алексей Хворостян во время съемок шоу Первого канала «Король ринга», 2007 год Фото: Рощупкин Руслан/ТАСС. Певцы Пьер Нарцисс и Алексей Хворостян во время съемок шоу Первого канала «Король ринга», 2007 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look Пьер Нарцисс во время футбольного матча между сборными командами «Росич-Старко» и «Тренеры России» в рамках благотворительной акции «Под флагом добра!», 2009 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look. Пьер Нарцисс во время футбольного матча между сборными командами «Росич-Старко» и «Тренеры России» в рамках благотворительной акции «Под флагом добра!», 2009 год Фото: Andrei Ladygin/Russian Look Пьер Нарцисс на концерте, посвященном 275-летию города Челябинска Фото: Andrei Ladygin/Russian Look. Пьер Нарцисс на концерте, посвященном 275-летию города Челябинска Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Пьер Нарцисс с дочерью Каролиной, 2013 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look. Пьер Нарцисс с дочерью Каролиной, 2013 год Фото: Антон Денисов/РИА Новости Певец Пьер Нарцисс с супругой Валерией Калачевой и дочерью Каролиной демонстрируют одежду из новой коллекции марки YanaStasia в рамках Недели моды в Гостином дворе в Москве, 2014 год Фото: Антон Денисов/РИА Новости. Певец Пьер Нарцисс с супругой Валерией Калачевой и дочерью Каролиной демонстрируют одежду из новой коллекции марки YanaStasia в рамках Недели моды в Гостином дворе в Москве, 2014 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Гала-концерт фестиваля «Арт-футбол-Россия — 2019» Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press. Гала-концерт фестиваля «Арт-футбол-Россия — 2019» Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Церемония награждения победителей конкурса «Человек года 2020. Путь к победе», 2020 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press. Церемония награждения победителей конкурса «Человек года 2020. Путь к победе», 2020 год

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