Вышла последняя песня Шатунова, ставшая пророческой Cтавшая пророческой последняя песня Шатунова «Каждому свое» появилась на YouTube

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Юрий Шатунов

Последняя песня Юрия Шатунова, скончавшегося 23 июня от остановки сердца, появилась на его YouTube-канале на следующие сутки после похорон. Продюсер исполнителя Аркадий Кудряшов рассказал KP.RU, что это не единственная ранее не выпущенная песня.

Осталось много неизданных песен Юры. Все это надо выпустить, чтобы память о нем осталась на долгие годы. Одна из последних песен была пророческой. Мы на поминках ее впервые слушали. Такое ощущение, что поет человек, который понимает, что закончил свой земной путь, — поделился он.

Композиция называется «Каждому свое», в ней Шатунов рассказал о своем внутреннем состоянии и переживаниях. По словам Кудряшова, она была записана в начале года.

Прочь от каждодневной суеты и не выполненных всуе обещаний. Прочь от всех болезненных прощаний и от давящей внезапно пустоты, — поет в этой песне Шатунов.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня, ему было 48 лет. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт. Друзья певца сами довезли его до больницы, но помочь ему уже было нельзя, через некоторое время Шатунов скончался.

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что после трагической смерти артиста необходимо реформировать медицинскую систему в России. Он опубликовал собственные предложения и подчеркнул, что делать все это нужно немедленно.