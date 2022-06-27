Миронов призвал «возродить медицину» в России после смерти Шатунова Депутат Миронов призвал реформировать медицинскую систему в России после смерти Шатунова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смерть солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова повергла в шок всю страну и обнажила проблемы в российской медицине, которые больше нельзя замалчивать, уверен депутат Сергей Миронов. Лидер «Справедливой России — За правду» написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что к артисту просто не приехала скорая, поскольку на тот момент не было свободных машин.

У нас предложения по возрождению медицины простые, но очень эффективные: раз и навсегда попрощаться со страховой медициной и напрямую финансировать эту важнейшую отрасль (ликвидировать ФОМС), удвоить финансирование за счёт перераспределения доходов бюджета, повысить зарплаты медиков и врачей и увеличить их штат, — написал Сергей Миронов.

Он назвал действующую систему медицинского обслуживания в стране «людоедской в прямом смысле слова» и напомнил, что Юрию Шатунову было всего 48 лет. По его словам, чем быстрее вся Россия придет к реформированию медицинской отрасли, тем будет лучше для всех.

Юрий Шатунов скончался несколько дней назад от обширного инфаркта. Сообщается, что ему стало плохо во время рыбалки: друзья успели довезти певца до больницы, но медики не смогли его спасти. Прощание с легендарным российским музыкантом прошло накануне: проститься с Шатуновым пришли сотни фанатов группы.