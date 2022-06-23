Юрий Шатунов разбивал сердца миллионам советских девочек, девушек и женщин. Голубоглазый брюнет с нежным голосом в одночасье стал звездой, хотя и не мечтал о сцене. «Я не знал и не понимал, как я здесь оказался, не понимал, зачем я здесь», — скажет он через 30 лет после «Ласкового мая». Зато понимали поклонницы: пронзительный взгляд, магическое обаяние и лиричные хиты — формула успеха, которая всегда работает. До последних дней Шатунов гастролировал и собирал полные залы. Для его поклонников «Белые розы» не завянут, «Седая ночь» не закончится, а «Детство» никогда не уйдет. Сердце Юрия Шатунова остановилось 23 июня. Певец умер от обширного инфаркта. Ему было 48 лет.