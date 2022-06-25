Прощание с Пьером Нарциссом перенесено из-за «острого форс-мажора»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пьер Нарцисс

Прощание с певцом Пьером Нарциссом, которое должно было пройти 25 июня в 11:30 мск, перенесли на среду, сообщила экс-супруга артиста РИА Новости. По ее словам, «возникла острая форс-мажорная ситуация».

Возник острый форс-мажор. Мы просим всех наших друзей, поклонников и неравнодушных войти в положение и развернуться прямо сейчас. Острый форс-мажор. Это (прощание. — NEWS.ru) переносится на среду. На том же месте, с 12 до 15. Мы сейчас урегулируем вопросы внутренние между странами, семьями, — сказала она.

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет от последствий подагры. О смерти исполнителя 22 июня сообщила его бывшая жена Валерия Калачёва.

Как заявила дочь артиста, мужчине проводили операцию на почках. Хирургическое вмешательство оказалось смертельным для певца.

Нарцисс получил широкую известность после участия в «Фабрике звезд — 2». Именно на ней он исполнил песню «Шоколадный заяц». Нарциссу присвоено звание заслуженного артиста Ингушетии.