«Я ничего не отдам»: экс-жена Нарцисса рассказала о дележе наследства певца Бывшая жена Пьера Нарцисса рассказала о дележе наследства и разногласиях с роднёй певца

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жена и дочь Пьера Нарцисса на церемонии прощания

Жена Пьера Нарцисса Валерия Калачёва рассказала, как будет делить с роднёй артиста его наследство. По словам женщины, ей и её дочери Каролине-Кристель досталась квартира, пишет «МК».

Калачёва надеется, что родственники артиста не будут судиться с ней из-за жилплощади, тем более, что апартаменты записаны на неё.

Я ничего им не отдам. Квартира записана на меня, они ни на что претендовать не могут, — сказала бывшая супруга музыканта.

Пьера Нарцисса долго не могли проводить в последний путь. По словам экс-супруги артиста, виной тому — разногласия с родственниками. В частности, им не понравился гроб, который для бывшего мужа купила Калачёва. Для того, чтобы похороны состоялись, бывшей жене Нарцисса пришлось пойти на уступки.

Зал (в Центральной клинической больнице Москвы. — NEWS.ru) я снимаю сама третий раз, каждый раз платила по 150 тысяч. Деньги сгорели, это убытки. В Москву родные не приехали, ни рубля не прислали. Посольство Камеруна нам тоже не помогло. Деньги собирали с миру по нитке, — пожаловалась женщина.

Вместе Валерия Калачёва и Пьер Нарцисс прожили более 10 лет. Несмотря на громкие скандалы, они всё же сумели сохранить тёплые отношения ради общей дочери.

Ранее сообщалось, что 30 июня в ритуальном зале ЦКБ простились с певцом Пьером Нарциссом, умершим 21 июня. На прощание с Нарциссом пришли не только его дочь и бывшая жена, но и последняя любовь певца Ксения Грин. По словам Ксении, артист собирался жениться на ней.