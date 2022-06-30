На прощании с Пьером Нарциссом разразился скандал из-за подмены гроба Вдова Пьера Нарцисса обвинила его родственников в подмене гроба

Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/Global Look Press

Пьер Нарцисс

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачёва заявила, что его «камерунские родственники исподтишка заменили гроб» перед самым началом церемонии прощания с музыкантом. Обвинения прозвучали из ее уст за час до начала официальной гражданской панихиды в ритуальном зале ЦКБ, передаёт находящийся на месте событий журналист NEWS.ru.

По словам женщины, она сильно потратилась на церемонию и заказала белый позолоченный гроб за 200 тысяч рублей, а «камерунские родственники исподтишка заменили его на свой».

Мы покупали белый гроб с золотом. Камерунские родственники этот гроб исподтишка заменили на свой. Это еще минус 200 тысяч, — рассказала Калачёва.

Вдова музыканта пообещала, что до начала церемонии прощания его тело успеют переложить в купленный ею белый позолоченный гроб, который камерунские родственники, по словам женщины, «заменили исподтишка» на другой.

Прощание с Пьером Нарциссом, умершим 21 июня, должно было состояться 25 июня. Однако тогда собравшимся возле ритуального зала внезапно сообщили, что церемония не состоится. По сообщениям СМИ, мать и сестра Пьера Нарцисса, проживающие в Камеруне, выступили против выдачи его тела из морга. Женщины опасались, что певца могут похоронить в России, в то время как они хотят, чтобы он упокоился в семейном склепе на родине.

Валерия Калачёва, родившая выпускнику «Фабрики звёзд» единственную дочь Каролину-Кристель, на момент его смерти была с ним в разводе. Они оставались близкими друзьями, но формально женщина не имела достаточно оснований для того, чтобы решить вопрос без учета мнения других родственников. Кроме того, требовалось оплатить бальзамирование тела Пьера Нарцисса для предстоящей длительной транспортировки в Камерун.

30 июня в ритуальном зале ФГБУ «Центральная клиническая больница Управления делами президента» поклонники, друзья и родственники прощаются с певцом Пьером Нарциссом. На церемонии гражданской панихиды присутствуют журналисты NEWS.ru и ведут онлайн-трансляцию.