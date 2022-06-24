Врач назвала причины подагры, погубившей Пьера Нарцисса Врач Мухина: у Пьера Нарцисса могла возникнуть подагра из-за непривычного климата

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Певец Пьер Нарцисс

Погибший певец Пьер Нарцисс мог страдать от подагры из-за слишком непривычного для камерунца климата: у россиян слишком мало витамина D в организме из-за нехватки солнца, подобные проблемы нетипичны для африканских стран, считает диетолог Марият Мухина. Она предположила в беседе с изданием «Слово и Дело», что музыкант мог бы избежать подагры, если бы жил не в Москве, а в солнечном Омске.

Пьер Нарцисс был камерунцем, наш климат для африканцев не подходит абсолютно. У нас абсолютно другая концентрация витамина D, очень низкий уровень, наша кожа не способна его создавать, она воспринимает от солнца большие дозы ультрафиолетовых лучей. Нельзя упускать тот момент, что все ферментные системы, генетика, метаболизм людей во многом эндемичны. Наши ферментные системы приспособлены к другим продуктам, — пояснила Мухина.

К тому же, добавила диетолог, подагра может быть следствием диет, которым себя подвергал Пьер Нарцисс. По ее словам, изменение веса так или иначе влияет на функции почек. Аргументируя свою позицию, Мухина напомнила о смерти певицы Юлии Началовой, которая также следила за своим весом и скончалась от подагры. В качестве профилактики этого недуга диетолог порекомендовала регулярно сдавать анализ крови, чтобы скорректировать недостаток гормонов в случае необходимости.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова заявила, что люди, злоупотребляющие мочегонными препаратами, находятся в особой группе риска заболевания подагрой. В связи с этим медик раскритиковала девушек, которые принимают мочегонные для похудения.