Дмитрий Губерниев рассказал о последнем разговоре с Пьером Нарциссом

Фото: Awards Ceremony Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пьер Нарцисс

Спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о последнем разговоре с ушедшим из жизни артистом Пьером Нарциссом. Певец скончался 22 июня в возрасте 45 лет.

Пьер очень сильно любил футбол. Весь день хожу плачу, потому что мы с Нарциссом тепло и нежно общались. Последний наш разговор был перед съемками на НТВ, где я познакомился с его дочерью, он — с моим сыном. Мы обсудили там историю с волейбольным тренером, и он рассказал, что тоже очень часто сталкивается с проявлением расизма, — сказал Губерниев порталу Metaratings.ru.

30 мая волейбольный тренер «Локомотива» Андрей Воронков был дисквалифицирован на два года из-за того, что во время матча он назвал обезьяной кубинскую волейболистку из команды соперника.

Дочь Нарцисса Каролина-Кристель Калачева сообщила, что артист скончался во время операции на почке. Гитарист Виктор Зинчук уточнил, что у певца не выдержало сердце.