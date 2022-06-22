Названа причина смерти певца Пьера Нарцисса в 45 лет Гитарист Зинчук сообщил, что причиной смерти Пьера Нарцисса стала остановка сердца

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пьер Нарцисс

Причиной смерти 45-летнего певца Пьера Нарцисса стала остановка сердца в ходе операции на почках, сообщил NEWS.ru друг артиста, российский гитарист Виктор Зинчук. По словам музыканта, Нарцисс никогда не жаловался на здоровье и «даже не курил»

Сердце остановилось, не выдержало. Мы с ним часто играли в благотворительных футбольных матчах. Он такой добрый был, позитивный. Детишки его любили, мы им деньги перечисляли, форму дарили. Это шок, невозможно поверить в его смерть, — рассказал Виктор Зинчук.

Музыкант добавил, что Пьер Нарцисс занимался спортом, никогда не жаловался на здоровье и «даже не курил».

Ранее стало известно, что российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет. О смерти исполнителя сообщила его бывшая жена Валерия Калачёва. По словам дочери артиста, мужчине проводили операцию на почки. Хирургическое вмешательство оказалось смертельным для певца.

Пьер Нарцисс получил широкую известность после участия в «Фабрике звёзд-2». Именно на этом телепроекте он исполнил свой хит «Шоколадный заяц». В последние годы исполнитель вёл активный образ жизни: давал концерты, играл с коллегами в футбол и снимался в телешоу.