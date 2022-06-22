Причиной смерти 45-летнего певца Пьера Нарцисса стала остановка сердца в ходе операции на почках, сообщил NEWS.ru друг артиста, российский гитарист Виктор Зинчук. По словам музыканта, Нарцисс никогда не жаловался на здоровье и «даже не курил»
Сердце остановилось, не выдержало. Мы с ним часто играли в благотворительных футбольных матчах. Он такой добрый был, позитивный. Детишки его любили, мы им деньги перечисляли, форму дарили. Это шок, невозможно поверить в его смерть, — рассказал Виктор Зинчук.
Музыкант добавил, что Пьер Нарцисс занимался спортом, никогда не жаловался на здоровье и «даже не курил».
Ранее стало известно, что российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет. О смерти исполнителя сообщила его бывшая жена Валерия Калачёва. По словам дочери артиста, мужчине проводили операцию на почки. Хирургическое вмешательство оказалось смертельным для певца.
Пьер Нарцисс получил широкую известность после участия в «Фабрике звёзд-2». Именно на этом телепроекте он исполнил свой хит «Шоколадный заяц». В последние годы исполнитель вёл активный образ жизни: давал концерты, играл с коллегами в футбол и снимался в телешоу.
Фото: Darya Orlova/Russian Look. Певец Пьер Нарцисс с дочерью на съемках телепрограммы «Детская десятка» для МУЗ-ТВ, 2006 год
Фото: Рощупкин Руслан/ТАСС. Певцы Пьер Нарцисс и Алексей Хворостян во время съемок шоу Первого канала «Король ринга», 2007 год
Фото: Anton Belitsky/Russian Look. Пьер Нарцисс во время футбольного матча между сборными командами «Росич-Старко» и «Тренеры России» в рамках благотворительной акции «Под флагом добра!», 2009 год
Фото: Andrei Ladygin/Russian Look. Пьер Нарцисс на концерте, посвященном 275-летию города Челябинска
Фото: Антон Денисов/РИА Новости. Певец Пьер Нарцисс с супругой Валерией Калачевой и дочерью Каролиной демонстрируют одежду из новой коллекции марки YanaStasia в рамках Недели моды в Гостином дворе в Москве, 2014 год