«Был экзотичен и открыт к людям»: участник «Фабрики звёзд» о Пьере Нарциссе Михаил Гребенщиков о Пьере Нарциссе: «Был экзотичен и открыт к людям»

Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/Global Look Press

Пьер Нарцисс

Участник первой «Фабрики звезд», певец, теле- и радиоведущий Михаил Гребенщиков в беседе с NEWS. ru отреагировал на информацию о смерти музыканта Пьера Нарцисса. Гребенщиков рассказал, что для него Пьер Нарцисс был как родственник. Певец камерунского происхождения был экзотичен для любого российского региона и очень открыт к людям.

С Пьером я знаком почти 20 лет. Это был близкий человек, как родственник. К нему было отдельное отношение. Мне всегда хотелось ему чем-то помочь, чтобы какие-то люди не обманывали его, чтобы никакие песни не самые хорошие не втирали. Он ко всем был доверчив. Снимал его свадьбу, дни рождения дочки. Чаще всего с ним пересекался на гастролях, рекомендовал его как артиста при организации каких-то праздников. Он такой был самый понятливый черный в России, у него был юмор русский, он понимал русских, и он был понятен. Часто он писался у меня на студии, то голос запишет, то с аранжировкой помогу, песню ему про Сахалин написал, летал на Сахалин клип им снимал. В футбол играли с ним в одной команде «Старко». Его переживания мне были понятны, вот он ушел от продюсера Фадеева, репертуар свой нового хита не нашел, то есть работа, то нет работы, все он дочке отдавал. Он был очень экзотичен для любого региона нашей страны и был очень открыт к людям, — рассказал Гребенщиков.

Он отметил, что Пьер Нарцисс всегда был здоров, «бегал как конь», когда играл в футбол, хотя у певца была астма, но никогда не было никаких намеков, что музыкант прихворал. Гребенщиков добавил, что в последний раз видел музыканта, когда он заходил в студию, а по телефону они разговаривали месяц назад.

Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет. О смерти исполнителя сообщила его бывшая жена Валерия Калачёва. Причиной смерти певца стала остановка сердца в ходе операции на почках.

Пьер Нарцисс получил широкую известность после участия в «Фабрике звёзд — 2». Именно на этом телепроекте он исполнил свой хит «Шоколадный заяц». В последние годы исполнитель вёл активный образ жизни: давал концерты, играл с коллегами в футбол и снимался в телешоу.