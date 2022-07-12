«Сошла с ума от горя»: мать Пьера Нарцисса заявила, что ее сына убили StarHit: мать Пьера Нарцисса считает, что ее сына убили

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Коллега и близкий друг ныне покойного Пьера Нарцисса Сергей Дворцов рассказал о состоянии матери музыканта. По его словам, она испытывает тяжелое потрясение и не верит в истинную причину смерти сына, считая, что его могли убить. Этой информацией он поделился с изданием StarHit.

Я так понял, что мать сошла с ума от горя. На территории Камеруна она сомневается в истинной причине смерти сына и считает, что это убийство. Какое может быть убийство, если Пьер умер на операционном столе? — недоумевает Дворцов.

Тем не менее он считает, что врачи, которые допустили Нарцисса до его последнего выступления, являются ответственными за его смерть. Именно поэтому родные и близкие певца собираются подать на них в суд за то, что те «не проверили его должным образом».

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет от последствий подагры. О смерти исполнителя сообщила его бывшая жена Валерия Калачёва. По имеющимся данным, мужчине проводили операцию на почках. Хирургическое вмешательство оказалось смертельным для певца.

Скандал произошел и во время церемонии прощания с певцом. Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачёва заявила, что камерунские родственники музыканта заменили гроб перед самым началом мероприятия. По словам женщины, она сильно потратилась на церемонию и заказала белый позолоченный гроб за 200 тысяч рублей, а семья усопшего «исподтишка заменила его на свой».